MINISTAR BRATINA U KRUŠEVCU: Otvorio skup "Mediji i veštačka inteligencija - revolucija ili evolucija”
MINISTAR informisanja i telekomunikacija prof. dr Boris Bratina boravio je u radnoj poseti Kruševcu. Ministar Bratina otvorio je stručni skup “ Mediji i veštačka inteligencija - revolucija ili evolucija” na kojem je istakao značaj veštačke inteligencije.
Ministar se nakon stručnog skupa sastao sa gradonačelnikom Kruševca, Ivanom Manojlovićem. Tokom razgovora razmatrani su prioriteti u oblasti informisanja i telekomunikacija, uključujući saradnju sa lokalnim medijima, podršku njihovom radu, konkurse za sufinansiranje medijskih projekata, kao i inicijative za jačanje digitalnih kompetencija mladih kroz formiranje digitalnih centara u školama.
Posebna pažnja posvećena je realizaciji projekata širokopojasnog interneta, planiranom uvođenju 5G mreže u Srbiji i rešavanju problema u telekomunikacionoj pokrivenosti na teritoriji Kruševca i okolnih opština. Razgovarano je i o inicijativama za osnivanje novih obrazovnih programa i fakulteta usmerenih ka sektoru telekomunikacija.
Na sastanku sa načelnikom Rasinskog upravnog okruga g. Ivanom Anđelićem i predstavnicima opština Trstenik, Aleksandrovac, Brus, Varvarin i Ćićevac razmotrene su aktivnosti Ministarstva i izneti izazovi lokalnih samouprava u oblasti informisanja i telekomunikacija.
Ministar Bratina istakao je značaj razvoja satelitske tehnologije kao preduslova digitalne samostalnosti Srbije, kao i važnost projekata koji podstiču digitalno opismenjavanje mladih i starijih, naročito u ruralnim područjima. Kao primer dobre prakse navedena je opština Ćićevac, koja je uspešno realizovala projekat uvođenja brzog širokopojasnog interneta.
Po završetku radnih sastanaka, ministar je dao intervju za Radio televiziju Kruševac.
Preporučujemo
VREME DANAS: Padaće kiša
02. 12. 2025. u 00:00
VAŽNO UPOZORENjE ZA VOZAČE, OGLASILI SE "PUTEVI SRBIJE" Poseban oprez na ovim deonicama
01. 12. 2025. u 21:34
EKSKLUZIVNO - URANIJUM I TEŠKI METALI OTKRIVENI U TKIVU GENERALA PAVKOVIĆA: Iz italijanske laboratorije stigli rezultati analiza (FOTO)
U TUMORSKOM tkivu generala Nebojše Pavkovića, koje je 15. septembra poslato na analize u specijalizovanu laboratoriju u Italiji, pronađeni su uranijum i teški metali u ekstremno visokim koncentracijama!
29. 11. 2025. u 08:00
OTAC PADAO U NESVEST, HITNA INTERVENISALA NEKOLIKO PUTA Mučne scene na sahrani Ane Radović - Iz porodične kuće je ispratili na večni počinak
DANAS je na Zlatiborskom groblju sahranjena Ana Radović iz Čajetine, koja je poginula u teškoj sabraćajnoj nesreći na magistralnom putu kod Čačka.
28. 11. 2025. u 14:45
Komentari (0)