MINISTAR BRATINA U KRUŠEVCU: Otvorio skup "Mediji i veštačka inteligencija - revolucija ili evolucija”

MINISTAR informisanja i telekomunikacija prof. dr Boris Bratina boravio je u radnoj poseti Kruševcu. Ministar Bratina otvorio je stručni skup “ Mediji i veštačka inteligencija - revolucija ili evolucija” na kojem je istakao značaj veštačke inteligencije.

Foto: Ministartsvo informisanja

Ministar se nakon stručnog skupa sastao sa gradonačelnikom Kruševca, Ivanom Manojlovićem. Tokom razgovora razmatrani su prioriteti u oblasti informisanja i telekomunikacija, uključujući saradnju sa lokalnim medijima, podršku njihovom radu, konkurse za sufinansiranje medijskih projekata, kao i inicijative za jačanje digitalnih kompetencija mladih kroz formiranje digitalnih centara u školama.

Posebna pažnja posvećena je realizaciji projekata širokopojasnog interneta, planiranom uvođenju 5G mreže u Srbiji i rešavanju problema u telekomunikacionoj pokrivenosti na teritoriji Kruševca i okolnih opština. Razgovarano je i o inicijativama za osnivanje novih obrazovnih programa i fakulteta usmerenih ka sektoru telekomunikacija.

Na sastanku sa načelnikom Rasinskog upravnog okruga g. Ivanom Anđelićem i predstavnicima opština Trstenik, Aleksandrovac, Brus, Varvarin i Ćićevac razmotrene su aktivnosti Ministarstva i izneti izazovi lokalnih samouprava u oblasti informisanja i telekomunikacija.

Ministar Bratina istakao je značaj razvoja satelitske tehnologije kao preduslova digitalne samostalnosti Srbije, kao i važnost projekata koji podstiču digitalno opismenjavanje mladih i starijih, naročito u ruralnim područjima. Kao primer dobre prakse navedena je opština Ćićevac, koja je uspešno realizovala projekat uvođenja brzog širokopojasnog interneta.

Po završetku radnih sastanaka, ministar je dao intervju za Radio televiziju Kruševac.