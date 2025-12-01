Društvo

NOVA GENERACIJA VOJNIKA POČELA SLUŽENJE VOJNOG ROKA: Evo šta ih čeka narednih šest meseci

В. Н.

01. 12. 2025. u 15:57

U CENTRE Vojske Srbije za osnovnu obuku na dobrovoljno služenje vojnog roka primljeni su vojnici generacije "decembar 2025", koji će se narednih šest meseci osposobljavati za vojnoevidencione specijalnosti rodova i službi Vojske Srbije.

НОВА ГЕНЕРАЦИЈА ВОЈНИКА ПОЧЕЛА СЛУЖЕЊЕ ВОЈНОГ РОКА: Ево шта их чека наредних шест месеци

Foto: MO

Po dolasku u kasarne u Somboru, Valjevu i Leskovcu, vojnici su prošli obavezne preglede, zadužili naoružanje i opremu i potom raspoređeni u jedinice, gde su ih komandiri upoznali sa pravima, obavezama i zadacima koji ih očekuju.

U narednih mesec i po dana, oni će se, u centrima za osnovnu obuku, osposobljavati za rukovanje ličnim naoružanjem, izvođenje osnovnih taktičkih radnji i postupaka u borbi i obavljanje stražarske službe, istovremeno unapređujući svoju fizičku sposobnost, saopšteno je iz Ministarstva odbrane.

Sledi individualna specijalistička obuka za vojničke dužnosti u okviru roda odnosno službe, da bi drugi period služenja vojnog roka proveli u jedinicama Vojske Srbije, u kojima će se obučavati za izvršavanje kolektivnih zadataka i biti aktivno uključeni u realizaciju svakodnevnih aktivnosti zajedno sa profesionalnim sastavom.

Vojnici koji žele da stupe u profesionalnu vojnu službu mogu se za to prijaviti još tokom služenja vojnog roka, nakon čega će proći propisanu proceduru i steći uslove da odmah po završetku vojnog roka postanu profesionalni pripadnici Vojske Srbije, navedeno je u saopštenju.

(Tanjug)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

VREME DANAS: Padaće kiša
Društvo

0 0

VREME DANAS: Padaće kiša

VREME u Srbiji danas donosi naoblačenje koje će ujutru pre podne zahvatiti severne i zapadne, posle podne će da se proširi i na ostale predele Srbije, a slaba kiša se uveče i tokom noći očekuje mestimično u zapadnim, centralnim i južnim krajevima, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

02. 12. 2025. u 00:00

Politika
Tenis
Fudbal
DR NOVOSTI: Revolucija u transplantaciji kose

DR NOVOSTI: Revolucija u transplantaciji kose