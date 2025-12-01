NOVA GENERACIJA VOJNIKA POČELA SLUŽENJE VOJNOG ROKA: Evo šta ih čeka narednih šest meseci
U CENTRE Vojske Srbije za osnovnu obuku na dobrovoljno služenje vojnog roka primljeni su vojnici generacije "decembar 2025", koji će se narednih šest meseci osposobljavati za vojnoevidencione specijalnosti rodova i službi Vojske Srbije.
Po dolasku u kasarne u Somboru, Valjevu i Leskovcu, vojnici su prošli obavezne preglede, zadužili naoružanje i opremu i potom raspoređeni u jedinice, gde su ih komandiri upoznali sa pravima, obavezama i zadacima koji ih očekuju.
U narednih mesec i po dana, oni će se, u centrima za osnovnu obuku, osposobljavati za rukovanje ličnim naoružanjem, izvođenje osnovnih taktičkih radnji i postupaka u borbi i obavljanje stražarske službe, istovremeno unapređujući svoju fizičku sposobnost, saopšteno je iz Ministarstva odbrane.
Sledi individualna specijalistička obuka za vojničke dužnosti u okviru roda odnosno službe, da bi drugi period služenja vojnog roka proveli u jedinicama Vojske Srbije, u kojima će se obučavati za izvršavanje kolektivnih zadataka i biti aktivno uključeni u realizaciju svakodnevnih aktivnosti zajedno sa profesionalnim sastavom.
Vojnici koji žele da stupe u profesionalnu vojnu službu mogu se za to prijaviti još tokom služenja vojnog roka, nakon čega će proći propisanu proceduru i steći uslove da odmah po završetku vojnog roka postanu profesionalni pripadnici Vojske Srbije, navedeno je u saopštenju.
(Tanjug)
