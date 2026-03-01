"BABA MARTA" DONOSI SNEG TAČNO OVOG DATUMA: Ovo je najnovija vremenska prognoza

HLADNA jutra koja gotovo da ne prelaze zimskih 0 stepeni podsećaju nas da još uvek ne možemo da se radujemo proleću, iako nas poslepodnevno sunce uspešno zavarava. Prema najnovijoj prognozi RHMZ, toplim zracima možemo se radovati čitave naredne sedmice, a potom sledi preokret.

Foto: P. Milošević/M. Anđela/Profimedia/Ilustracija

Danas nakon hladnog jutra u većem delu zemlje pretežno sunčano i toplo, a samo na istoku Srbije još pre podne umereno do potpuno oblačno i suvo, posle podne razvedravanje. Vetar slab do umeren, u prvom delu dana na jugu Banata i u donjem Podunavlju i jak, istočni i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura od 13 do 19 °C, navodi se u prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ).

Početak sedmice u znaku sunca

Početkom sledeće sedmice održavaće se pretežno sunčano i toplo vreme. Od srede više oblačnosti, a od četvrtka mestimično sa kišom, pretežno u centralnim i južnim predelima, precizira RHMZ, uz najavu da nas od idućeg vikenda očekuje pad temperature.

Meteorolog Ivan Ristić kaže da će do 7. marta biti toplo i suvo sa maksimalnim temperaturama od 12 do 17 stepeni, pojedinim danima i do 20 stepeni.

Za 8. mart štipnuće za obraze "Baba Marta"

Za Dan žena i 9. marta je moguć manji pad temperature, za oko pet stepeni, rekao je Ristić za "Blic".

Vremenska prognoza u tom slučaju bi bila sa jutarnjim temperaturama oko 0 stepeni, a u pojedinim krajevima se očekuje slabiji mraz, do oko -4 stepena.

- Postoji šansa da u drugoj nedelji marta dođe do prodora hladnog vazduha i da od 8. marta uđemo u malo hladniji period. Za sada se prema modelima očekuje zahlađenje sa padom temperatura za oko pet stepeni u odnosu na prethodni period, ali mart ume da bude veoma prevrtljiv. Padavine će biti ispod proseka - naveo je meteorolog Ivan Ristić.

Ristić je i u nedavnom televizijskom gostovanju rekao da bi nas 8. marta mogao očekivati i sneg.

U sezonskoj prognozi RHMZ-a navodi se da će mart biti blaži i prosečno vlažan mesec sa mogućim umerenim jutarnjim mrazevima.

- Srednja minimalna temperatura vazduha u martu biće iznad višegodišnjeg proseka, pri čemu će njena vrednost u proseku biti viša za 0.5 do 1.5 stepeni u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini predviđa se vrednost martovske srednje minimalne temperature vazduha oko 5.2 stepena. Srednja maksimalna temperatura vazduha u martu biće iznad višegodišnjeg proseka, sa vrednostima u proseku višim za 0.5 do 1.5 u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini srednja maksimalna temperatura vazduha tokom marta biće oko 13.1 stepen - navodi republički zavod.

- Mesečna suma padavina tokom marta zadržavaće se u granicama višegodišnjeg proseka, sa vrednostima u proseku do pet milimetara nižim u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini martovska suma padavina iznosiće oko 39 mm.

(Pink)

BONUS VIDEO