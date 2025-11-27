OBLAČNO I HLADNIJE SA KIŠOM I SNEGOM: Vremenska prognoza za četvrtak, 27. novembar
U većem delu Srbije oblačno i hladnije s kišom i snegom uz vetar koji će na istoku Srbije i u planinskim predelima povremeno biti jak, severni i severozapadni.
Temperature u većini mesta od nule do sedam stepeni.
Padavine se očekuju najpre ujutro i pre podne, tokom dana će kratkotrajno prestati, a kasnije posle podne i uveče ponovo se očekuju širom Srbije.
U nižim predelima pretežno kiša i susnežica, u brdsko-planinskim sneg, dok se u večernjim, noćnim i jutarnjim satima sneg očekuje i u nižim predelima.
Kiša koja će se lediti na tlu ujutro i pre podne je moguća u oblasti Homolja, a u toku večeri i noći i u drugim brdsko-planinskim predelima istočne i jugoistočne Srbije.
Vreme u Beogradu
Pretežno oblačno i malo hladnije.
Slabe mešovite padavine na granici kiše i snega se očekuju najpre u jutarnjim satima, kao i u toku noći ka petku, kada je u višim delovima grada moguć i tanak, neujednačen snežni pokrivač.
Najviša dnevna temperatura četiri stepena.
Prognoza za narednih sedam dana
U petak oblačno i hladnije vreme, mestimično s kišom, u brdsko-planinskim predelima sa snegom uz formiranje snežnog pokrivača.
Susnežica i sneg ponegde i u nižim predelima zapadne, centralne i južne Srbije uz lokalno formiranje manjeg snežnog pokrivača.
U subotu postepeni prestanak padavina.
Od nedelje uglavnom suvo uz delimično razvedravanje i postepeni porast temperature.
