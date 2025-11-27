OBLAČNO I HLADNIJE SA KIŠOM I SNEGOM: Vremenska prognoza za četvrtak, 27. novembar

U većem delu Srbije oblačno i hladnije s kišom i snegom uz vetar koji će na istoku Srbije i u planinskim predelima povremeno biti jak, severni i severozapadni.

Nenad Živanović

Temperature u većini mesta od nule do sedam stepeni.

Padavine se očekuju najpre ujutro i pre podne, tokom dana će kratkotrajno prestati, a kasnije posle podne i uveče ponovo se očekuju širom Srbije.

U nižim predelima pretežno kiša i susnežica, u brdsko-planinskim sneg, dok se u večernjim, noćnim i jutarnjim satima sneg očekuje i u nižim predelima.

Kiša koja će se lediti na tlu ujutro i pre podne je moguća u oblasti Homolja, a u toku večeri i noći i u drugim brdsko-planinskim predelima istočne i jugoistočne Srbije.

Vreme u Beogradu

Pretežno oblačno i malo hladnije.

Slabe mešovite padavine na granici kiše i snega se očekuju najpre u jutarnjim satima, kao i u toku noći ka petku, kada je u višim delovima grada moguć i tanak, neujednačen snežni pokrivač.

Najviša dnevna temperatura četiri stepena.

Prognoza za narednih sedam dana

U petak oblačno i hladnije vreme, mestimično s kišom, u brdsko-planinskim predelima sa snegom uz formiranje snežnog pokrivača.

Susnežica i sneg ponegde i u nižim predelima zapadne, centralne i južne Srbije uz lokalno formiranje manjeg snežnog pokrivača.

U subotu postepeni prestanak padavina.

Od nedelje uglavnom suvo uz delimično razvedravanje i postepeni porast temperature.