ONI ČUVAJU SRPSKO NEBO: Obeležen dan 250. raketne brigade za PVO (FOTO)
U KASARNI "Banjica" u Beogradu, danas je održana vojna svečanost povodom Dana 250. raketne brigade za protivvazduhoplovna dejstva, u spomen na 24. novembar 1962. godine kada je formiran 250. raketni puk PVO.
Povodom praznika, izvedeni su defile jedinica brigade i prikaz sredstava naoružanja i vojne opreme, istaknuti su dometi u izgradnji operativnih sposobnosti i uručene nagrade zaslužnim pojedincima, saopštilo je Ministarstvo odbrane.
Položeni su i venci na spomen-obeležje u kasarni kojim ova jedinica čuva uspomenu na poginule u NATO agresiji 1999. godine.
Obeležavanje praznika bilo je prilika da se napravi osvrt na bogatu istoriju jedinice i na postignute rezultate u godini za nama.
Istaknuti su profesionalizam i stručnost pripadnika brigade u realizaciji svih dodeljenih zadataka, kao i nastavak opremanja savremenim sredstvima ratne tehnike, čime je 250. raketna brigada, kao nosilac vatrene moći u sistemu protivvazduhoplovne odbrane, pokazala da s pravom uživa poverenje građana Srbije i da je ključna snaga u odbrani vazdušnog prostora naše zemlje.
Današnjoj svečanosti su prisustvovali komandant Ratnog vazduhoplovstva i PVO general-major Brane Krnjajić, porodice poginulih pripadnika brigade i bivši pripadnici jedinice, kao i predstavnici sastava Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, Srpske pravoslavne crkve, organa lokalne samouprave, i drugi brojni gosti.
Pripadnici 250. raketne brigade za PVD su danas obeležili i krsnu slavu jedinice, Svetog mučenika Stefana Dečanskog - Mratindan.
(Tanjug)
