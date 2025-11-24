ONI ČUVAJU SRPSKO NEBO: Obeležen dan 250. raketne brigade za PVO (FOTO)

U KASARNI "Banjica" u Beogradu, danas je održana vojna svečanost povodom Dana 250. raketne brigade za protivvazduhoplovna dejstva, u spomen na 24. novembar 1962. godine kada je formiran 250. raketni puk PVO.

Foto Vojska Srbije

Povodom praznika, izvedeni su defile jedinica brigade i prikaz sredstava naoružanja i vojne opreme, istaknuti su dometi u izgradnji operativnih sposobnosti i uručene nagrade zaslužnim pojedincima, saopštilo je Ministarstvo odbrane.

Položeni su i venci na spomen-obeležje u kasarni kojim ova jedinica čuva uspomenu na poginule u NATO agresiji 1999. godine.

Obeležavanje praznika bilo je prilika da se napravi osvrt na bogatu istoriju jedinice i na postignute rezultate u godini za nama.

Istaknuti su profesionalizam i stručnost pripadnika brigade u realizaciji svih dodeljenih zadataka, kao i nastavak opremanja savremenim sredstvima ratne tehnike, čime je 250. raketna brigada, kao nosilac vatrene moći u sistemu protivvazduhoplovne odbrane, pokazala da s pravom uživa poverenje građana Srbije i da je ključna snaga u odbrani vazdušnog prostora naše zemlje.

Današnjoj svečanosti su prisustvovali komandant Ratnog vazduhoplovstva i PVO general-major Brane Krnjajić, porodice poginulih pripadnika brigade i bivši pripadnici jedinice, kao i predstavnici sastava Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, Srpske pravoslavne crkve, organa lokalne samouprave, i drugi brojni gosti.

Pripadnici 250. raketne brigade za PVD su danas obeležili i krsnu slavu jedinice, Svetog mučenika Stefana Dečanskog - Mratindan.

(Tanjug)

