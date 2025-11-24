SIGURNOST KOJA SAZREVA - Novi paket osiguranja za destilerije i vinarije
KOMPANIJA „Dunav osiguranje“ predstavila je na Četvrtom međunarodnom sajmu „Wine Vision by Open Balkan 2025“ specijalizovani paket osiguranja namenjen destilerijama i vinarijama, koji na jednom mestu objedinjuje zaštitu celokupnog ciklusa proizvodnje.
Član Izvršnog odbora Kompanije „Dunav osiguranje“ Milo Marković kaže da je cilj ovog paketa da na jednom mestu ponudi kompletno osiguranje. „Odnosno osiguranje primarne proizvodnje i plodova, zaliha, kao i imovine i opreme koja se koristi u procesu nastanka rakije i vina, čime se proizvođačima obezbeđuje sveobuhvatna sigurnost.“
Prema njegovim rečima, prve reakcije na novi paket su izuzetno pozitivne, a naročito je važno skrenuti pažnju domaćim proizvođačima na prednosti pravovremene i široke zaštite u uslovima sve izraženijih klimatskih promena. Kaže se da najbolje vino zri u tišini, a tišina podrazumeva mir i sigurnost, te je upravo Kompanija „Dunav osiguranje“ možda i najbolji partner da obezbedi i podrži ovu sigurnost.
Marković je naglasio da su rezultati Kompanije naročito snažni u segmentu osiguranja voćarstva, u kojem „Dunav osiguranje“ ostvaruje učešće veće od 50 odsto ukupne premije. Iako je u proteklih pet godina u tom sektoru isplaćeno više od tri milijarde dinara štete, obuhvat osiguranih površina i dalje iznosi tek 15 odsto, što ukazuje na to da veliki broj poljoprivrednika još uvek nema adekvatnu zaštitu od grada, mraza i oluja.
Da je stabilnost neophodna, potvrđuje i destilerija MVP iz Lešnice, koja je nakon dugogodišnje saradnje s Kompanijom „Dunav osiguranje“ ove godine proširila svoju polisu upravo novim paketom, obezbeđujući zaštitu voćnjaka, opreme, imovine i same proizvodnje.
Vlasnik destilerije Marko Petrović navodi da klimatske neprilike svake godine donose velike izazove, te da im prošireno osiguranje omogućava sigurnije i planirano širenje proizvodnje i dalji razvoj brenda „ornament“.
Taj primer pokazuje koliko sveobuhvatna zaštita doprinosi kontinuitetu kvaliteta domaćih rakija i vina i daje proizvođačima mir koji je ključan za stabilno poslovanje.
„Dunav osiguranje“ i na ovom sajmu potvrđuje da ostaje najpouzdaniji partner domaćih destilera i vinara šaljući jasnu poruku da najbolji plodovi sazrevaju u sigurnom okruženju. Sajam, koji traje do 25. novembra, okupio je oko 600 domaćih i stranih izlagača iz 34 zemlje. Događaj je svečano otvorio predsednik Republike Aleksandar Vučić.
Za sve informacije o paketu osiguranja za destilerije i vinare i ostalim vrstama poljoprivrednog osiguranja, dostupna je besplatna telefonska linija 0800 386 286, a možete se informisati i na sajtu www.dunav.com.
