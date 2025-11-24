Društvo

SIGURNOST KOJA SAZREVA - Novi paket osiguranja za destilerije i vinarije

24. 11. 2025. u 16:25

KOMPANIJA „Dunav osiguranje“ predstavila je na Četvrtom međunarodnom sajmu „Wine Vision by Open Balkan 2025“ specijalizovani paket osiguranja namenjen destilerijama i vinarijama, koji na jednom mestu objedinjuje zaštitu celokupnog ciklusa proizvodnje.

FOTO : Pakt studio

Član Izvršnog odbora Kompanije „Dunav osiguranje“ Milo Marković kaže da je cilj ovog paketa da na jednom mestu ponudi kompletno osiguranje. „Odnosno osiguranje primarne proizvodnje i plodova, zaliha, kao i imovine i opreme koja se koristi u procesu nastanka rakije i vina, čime se proizvođačima obezbeđuje sveobuhvatna sigurnost.“

FOTO : Pakt studio

Prema njegovim rečima, prve reakcije na novi paket su izuzetno pozitivne, a naročito je važno skrenuti pažnju domaćim proizvođačima na prednosti pravovremene i široke zaštite u uslovima sve izraženijih klimatskih promena. Kaže se da najbolje vino zri u tišini, a tišina podrazumeva mir i sigurnost, te je upravo Kompanija „Dunav osiguranje“ možda i najbolji partner da obezbedi i podrži ovu sigurnost.

FOTO : Pakt studio

Marković je naglasio da su rezultati Kompanije naročito snažni u segmentu osiguranja voćarstva, u kojem „Dunav osiguranje“ ostvaruje učešće veće od 50 odsto ukupne premije. Iako je u proteklih pet godina u tom sektoru isplaćeno više od tri milijarde dinara štete, obuhvat osiguranih površina i dalje iznosi tek 15 odsto, što ukazuje na to da veliki broj poljoprivrednika još uvek nema adekvatnu zaštitu od grada, mraza i oluja.

FOTO : Pakt studio

Da je stabilnost neophodna, potvrđuje i destilerija MVP iz Lešnice, koja je nakon dugogodišnje saradnje s Kompanijom „Dunav osiguranje“ ove godine proširila svoju polisu upravo novim paketom, obezbeđujući zaštitu voćnjaka, opreme, imovine i same proizvodnje.

FOTO : Pakt studio

Vlasnik destilerije Marko Petrović navodi da klimatske neprilike svake godine donose velike izazove, te da im prošireno osiguranje omogućava sigurnije i planirano širenje proizvodnje i dalji razvoj brenda „ornament“.

Taj primer pokazuje koliko sveobuhvatna zaštita doprinosi kontinuitetu kvaliteta domaćih rakija i vina i daje proizvođačima mir koji je ključan za stabilno poslovanje.

FOTO : Pakt studio

„Dunav osiguranje“ i na ovom sajmu potvrđuje da ostaje najpouzdaniji partner domaćih destilera i vinara šaljući jasnu poruku da najbolji plodovi sazrevaju u sigurnom okruženju. Sajam, koji traje do 25. novembra, okupio je oko 600 domaćih i stranih izlagača iz 34 zemlje. Događaj je svečano otvorio predsednik Republike Aleksandar Vučić.

Za sve informacije o paketu osiguranja za destilerije i vinare i ostalim vrstama poljoprivrednog osiguranja, dostupna je besplatna telefonska linija 0800 386 286, a možete se informisati i na sajtu www.dunav.com. 

