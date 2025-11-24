ANS OSUDIO NAPAD NA EKIPU N1: Zahtevaju da se svaki napad na novinare tretira jednako

ASOCIJACIJA novinara Srbije (ANS) najoštrije osuđuje brutalan napad na ekipu N1 i pruža punu podršku skupu solidarnosti zakazanom za ponedeljak, 24. novembar u 19 časova.

Foto: Printskrin

ANS zahteva da se napadači na novinare hitno identifikuju, uhapse i kazne, kao i da se svaki napad na novinare tretira jednako, bez obzira kojoj redakciji pripada napadnuti novinar. Napad na novinara je napad na profesiju — tolerisanje nasilja je saučesništvo.

Navešćemo samo neke od primera napada na novinare:

Branka Lazić (Informer) – pogođena kamenom u glavu, fizički napadnuta i ometana u radu.

Emilija Marić (Novosadska TV) – konstantne uvrede, pritisci i pretnje na protestima i blokadama.

Dragana Ćendić (Informer) – fizički nasrtaji, gađanje i vređanje tokom blokade u Kosjeriću.

Dragan J. Vučićević – napadi na kuću i porodično imanje.

ANS pozdravlja što su se pojedine kolege i udruženja konačno probudili i postali svesni da se nasilje — bilo prema kome — ne sme tolerisati. Nadamo se da će tu novu svest ubuduće pokazivati i na terenu, prema svim kolegama, bez izuzetaka i bez selektivne solidarnosti.

ANS očekuje brzu i beskompromisnu reakciju nadležnih organa.

Počinioci moraju biti procesuirani i kažnjeni maksimalnim kaznama, jer je sve manje od toga ohrabrivanje novih napada.