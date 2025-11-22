Društvo

SPREMITE SE VEČERAS ZA SNEG Hitno se oglasio RHMZ: Snežni pokrivač zabeleće najviše ove delove Srbije (FOTO)

В.Н.

22. 11. 2025. u 17:21

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod oglasio se na svom zvaničnom sajtu najnovijim saopštenjem.

Foto: Tanjug/AP

- U toku večeri i noći oblačno i hladno, mestimično sa kišom i susnežicom, u brdsko-planinskim predelima sa snegom uz formiranje snežnog pokrivača.

Tokom dana sneg se očekuje ponegde i u nižim predelima severne, zapadne, jugozapadne i centralne Srbije.

U NEDELjU HLADNO SA KIŠOM, SUSNEŽICOM I SNEGOM.

U nedelju (23.11.) oblačno i hladno na severu i zapadu suvo, a u ostalom delu zemlje mestimično sa kišom, susnežicom i snegom, u brdsko planinskim predelima sa snegom uz dalje manje povećanje visine snežnog pokrivača. Krajem dana i uveče prestanak padavina. Vetar slab, na istoku i umeren, zapadni i severozapadni. Jutarnja temperatura od -1 do 4 °S, a najviša dnevna od 1 do 5 °S, u Negotinskoj krajini oko 7 °S.

SLEDEĆE SEDMICE PROMENLjIVO

U ponedeljak (24.11.) umereno oblačno, suvo i malo toplije. Uveče na severu i zapadu, a tokom noći i u ostalim krajevima novo naoblačenje sa kišom.

Do petka (28.11.) pretežno oblačno, od srede i malo svežije, mestimično sa kišom, na visokim planinama sa snegom, a samo se u četvrtak i petak na severu zemlje očekuje uglavnom suvo vreme.

Za vikend (29.-30.11.) prestanak padavina i delimično razvedravanje. - stoji na sajtu RHMZ.

Foto: Printskrin/rhmz

 

