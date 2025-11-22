RHMZ POPALIO SVE ALARME, STIGLO JE HITNO UPOZORENJE: Ovim delovima Srbije prete poplave (FOTO)
REPUBLIČKI hidroemeteorološki zavod (RHMZ) Srbije izdao je hitno hidrološko upozorenje.
- Na gornjem toku Južne Morave, Veternici, Jablanici, Vlasini i Pustoj tokom 22 i 23. novembra vodostaji će ponovo biti u porastu sa mogućnošću dostizanja i prevazilaženja upozoravajućih nivoa - upozorava RHMZ.
Podsetimo, zbog izlivanja Južne Morave i opasnosti od daljeg širenja poplavnog talasa i izlivanja drugih reka i kanala na većem delu teritorije grada Vranja i Gradske opštine Vranjska Banja pre dva dana doneta je odluka o proglašenju vanredne situacije na celoj teritoriji grada Vranja.
U tom delu Srbije došlo je do izlivanjem Južne Morave na nekoliko lokacija u Pavlovcu, Ćukovcu, Rataju, a devet osoba u je evakuisano i smešteno u Prihvatilište za odrasla lica u Vranju.
Nadležne službe uvele su dežurstvo non-stop na mostovima, koji su posebno problematični ukoliko se nivo reke naglo poveća.
