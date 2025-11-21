Društvo

POLARNI UDAR STIGAO U SRBIJU: Evo gde će vejati tokom noći, ovde će biti i prolećnih 20 stepeni C

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

21. 11. 2025. u 22:20

JAKO zahlađenje stiglo je danas do severnih, zapadnih i centralnih delova Srbije, a praćeno je jakom kišom. I dok je u Vojvodini i Podrinju tokom dana bilo 4-5°C, a u Beogradu 6°C, na jugoistoku Srbije i u dolini Zapadne i delu doline Velike Morave bilo je do prolećnih 20°C, u Kruševcu čak 21°C.

Foto: Tanjug

Ove večeri kiša pada u većem delu Srbije, a umerenog je intenziteta na severu Srbije, naročito u Vojvodini i u Beogradu. Na jugoistoku Sriie je vedro.

Istovremeno, kiša u Podrinju, na zapadu Srema i jugozapadu Bačke je u prelasku u susnežicu i sneg, tako da će u nastavku večeri u ovim predelima Srbije padati sneg.

Foto printskrin zoomEarth

Trenutne temperature kreću se od 1°C u Podrinju i Sremu i na planinama zapadne Srbije do 14 stepeni na jugoistoku Srbije. Najhladniji su Zlatibor, Sremska Mitrovica i Loznica sa 1°C, a najtopliji Vranje i Dimitrovgrad sa 14 stepeni, a u ovim predelima čak je i vedro.

U toku noći sneg će vejati na zapadu i jugozapadu Bačke, u Sremu, Mačvi, u Podrinju, u Kolubarskom okrugu, na zapadu Srbije i u brdsko-planinskim predelima centralne Srbije.

Dakle, od gradova sneg će prvo početi da pada u Loznici, Somboru, Apatinu, Šidu, Bačkoj Palanci i oni će se prvo ui zabeleti.

Naše područje pod uticajem je ciklona sa Jadranskog mora, koji će svojim premeštanjem dalje na istok.

Foto printskrin zoomEarth

U svom zadnjem delu povukao je ledenu vazdušnu masu sa severa i severozapada, tako da se za vikend u Srbiji očekuje veoma hladno, uz kišu, susnežicu i sneg, a zabeleće se po prvi put mnoge nizije i gradovi prvi put ove sezone.

Polarni udar već je prodro preko centrlane Evrope i Alpa sve do Apeninskog i severozapada i zapada Balkanskog poluostrva.

U naredna 24 sata veoma obilni sneg i ledeni vazduh zahvatiće naš region, dok se u oblasti Jadrana očekuju veoma obilni pljuskovi sa grmljavinom, uz pojavu grmljavnskih oluja i nepogoda i uz opasnost od poplav i bujica.

Foto printskrin zoomEarth

U subotu vrlo hladno, susnežica i sneg padaće u većem delu Srbije, naročito u centralnim, zapadnim i jugozapadnim predelima, a biće ga i na području Beograda i Vojvodine. Na jugu i jugoistoki kiša i pljuskovi.

Maksimalna temperatura biće od 1 na severu i zapadu Srbije i u Beogradu do 12 na jugoistoku zemlje.

Foto printskrin zoomEarth

Najhladniji dan biće nedelja. Ponegde se očekuje sneg.

Maksimalna temperatura biće od 1 do 5°C, u Beogradu do 2°C.

Dakle, ledna vazdušna masa sve više osvaja Evropu i sve je bliža i Srbiji.

Već početkom sledeće sedmice značajnije otopljenje, ali se i dalje očekuje uticaj ciklona sa centralnog Mediterana i Jadrana, uz veoma promenljivo i kišovito vreme.

