MUP SE OGLASIO ZBOG NEVREMENA: Prete nam obilne padavine - obratite pažnju na ove četiri stvari

MUP je izdao upozorenje na vremenske prilike, odnosno pad temperature i obilnu kišu i apelovao na vozače da posebno obrate pažnju na četiri stvari.

FOTO TANJUG/ TARA RADOVANOVIĆ

- Očekuje nas nagli pad temperature i obilnija kiša. ​Takvi uslovi produžavaju zaustavni put i povećavaju rizik od saobraćajnih nezgoda. ​Kako biste zaštitili sebe i druge:

- Usporite vožnju



- Držite veće odstojanje- Ne krećite na put bez zimskih guma- Zbog smanjene vidljivosti, posebno obratite pažnju na pešake

​Vožnja na mokrom kolovozu ne prašta greške. Budite oprezni - navodi se upozorenju MUP-a, koje je objavljeno na njihovoj Instagram stranici.