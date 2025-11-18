Društvo

MUP SE OGLASIO ZBOG NEVREMENA: Prete nam obilne padavine - obratite pažnju na ove četiri stvari

В. Н.

18. 11. 2025. u 09:07

MUP je izdao upozorenje na vremenske prilike, odnosno pad temperature i obilnu kišu i apelovao na vozače da posebno obrate pažnju na četiri stvari.

FOTO TANJUG/ TARA RADOVANOVIĆ

- Očekuje nas nagli pad temperature i obilnija kiša. ​Takvi uslovi produžavaju zaustavni put i povećavaju rizik od saobraćajnih nezgoda. ​Kako biste zaštitili sebe i druge:

- Usporite vožnju 

- Držite veće odstojanje 
- Ne krećite na put bez zimskih guma 
- Zbog smanjene vidljivosti, posebno obratite pažnju na pešake 

​Vožnja na mokrom kolovozu ne prašta greške. Budite oprezni - navodi se upozorenju MUP-a, koje je objavljeno na njihovoj Instagram stranici.

