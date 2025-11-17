DA SE DECA RAZVESELE, PLEMENITI CILJ SVIH: Manifestacija "naj-torte", u organizaciji Fondacije humanosti "Večernjih novosti", okupila domaćice

MALA arhitektonska čuda od marcipana, čokolade i šlaga preplavila su hol West 65 Mall u Beogradu.

Pobednica Vesna Atković/ Foto: D. Milovanović

Remek-dela u obliku dvoraca, životinja, junaka iz bajki i crtanih filmova juče su pretvorila ovaj tržni centar u galeriju mašte i slatkiša. Trud i sati rada veštih domaćica i poslastičara na dekoraciji i kompozciji videli su se u svakom detalju.

Izbor "Naj-torte", koju organizuje Fondacija humanosti "Večernjih novosti", bio je praznik za oči dece, ali i njihovih roditelja. Najmlađi posetioci tiskali su se oko stolova, pažljivo gledali svaki ukras i birali poslastice pored kojih će se slikati. Između stotinak torti nije bilo lako izabrati najatraktivniju, pa su se galerije telefona brzo punile slikama.

- Ovo nije torta! Ovo je pravi dvorac! Vidi, mama, onaj šlag, to su prozori. Princeza je unutra sigurno. Ne smemo da je diramo, samo ćemo da se slikamo. Kada bih je pipnula, onda bi magija nestala! Želela bih da je ponesem kući i da je čuvam u sobi. Tata mi je rekao da je to za drugu decu i da mogu samo da se slikam - brbljala je devojčica sa loknastom, plavom kosom, dok je njena mama držala mobilni telefon u ruci, spremna da kamerom "uhvati" pravi trenutak.

Druga nagrada/ Foto: D. Milovanović

Tradicionalna humanitarna akcija "Naj-torte" već 36 godina okuplja plemenite i maštovite ljude iz cele Srbije. Ispred torti stajali su i oni koji su ih pravili, delovali su malo umorno, ali zadovoljni što se njihov trud pretvorio u nešto što će obradovati druge. Kao i ranijih godina, torte su posle izložbe poklonjene mališanima iz 13 domova za nezbrinutu decu u Beogradu i Pančevu.

- Hvala svim učesnicima koji su, sa puno ljubavi i mašte, pripremili torte koje će zasladiti dečje osmehe i stomake - poručila je Divna Čanaćević, direktor Fondacije humanosti "Večernjih novosti". - Naši "slatki heroji" pokazuju da humanost ima najlepši ukus.

Treća nagrada/ Foto: D. Milovanović

Vešte domaćice pokazivale su radoznaloj deci sitne ukrase od marcipana i objašnjavale im kako se oblikuje minijaturna životinja ili prozorčić. Beograđanka Valentina Đorđević strpljivo je odgovarala na dečja pitanja, ponekad i po nekoliko puta. Deca su se raspitivala od čega je napravljen krov, a od čega most na njenom dvorcu u kome "živi" Zlatokosa. Priznaje da joj je najlepši deo manifestacije upravo ovaj - kada deca priđu, oči im zasvetle i počnu da maštaju.

- Ako ova deca danas nauče kako se pravi jedan prozorčić od marcipana možda će sutra osmisliti čitavu priču na tacni - kaže Valentina Đorđević. - Godinama učestvujem na ovoj manifestaciji. Volim da mesim slatkiše, ali još više da usrećim druge. Za mene nije važno da li ću osvojiti nagradu, već da torte stignu do dece koja ih čekaju i da im ulepšam dan. Svaku figuru, svaki prozorčić i cvet pravila sam sa pažnjom i iz srca, upravo zbog tih malih osmeha.

Neki od najprivlačnijih radova stigli su iz udruženja žena i malih poslastičarskih radionica koje godinama učestvuju u akciji naše Fondacije humanosti. Torte raznovrsnih oblika i ukusa stigle su iz Ljubovije, Jagodine, Smedereva, Barajeva, Zrenjanina, Rekovca...

- Spremamo se za ovu manifestaciju, svake godine iz Jagodine dođe veliki tim žena - kaže Dragana Simić, predsednica Udruženja "Slatki osmeh" iz ovog grada. - Ove godine je došlo nas tridesetak, a znalo je da nas bude i više. Jedne godine bilo nas je čak 80! Volim humanitarni rad. Najvažnije mi je da torte stignu do mališana, da sve bude sveže i lepo. Donela sam četiri svoje torte - dvorac, mačku i još dve sa sitnijim dekoracijama.

Najmlađa učesnica Dijana Dragosavljević ima samo 21 godinu, a na ovoj akciji je punih pet godina. Ovog puta je došla sa dve maštovito ukrašene torte.

- Moja tetka, koja godinama učestvuje u ovom nadmetanju, nagovorila me je da počnem i ja. Od nje sam naučila kako se prave lepe i ukusne torte - kaže nam Dijana. - Nikad me nije zanimalo takmičenje, poenta je - dar.

Učesnici koji godinama dolaze na "Naj-torte" prisećali su se prvih pokušaja, trenutaka kada se šlag razlio ili je figura od čokolade popustila pod toplotom, ali i radosti kada su shvatili da se zbog jedne torte neko dete u domu oseća manje usamljeno. Za mnoge od njih, ovo nije samo humanitarna akcija, već tradicija koja se ne preskače. Tako je i za domaćice iz Udruženja "Žene Barajeva".

- Svi ovde dolaze puni ljubavi i sa željom da nekom donesu radost - kaže Dušica Milovanović, predsednica ovog udruženja. - Na manifestaciji se oseti lepa energija, bez obzira na takmičarski karakter. Na prvom mestu doniramo, a nagrada ako bude. Bitno je da ispunimo našu misiju.

Atmosferu je ulepšao nastup najvećeg hora na Balkanu. "Pop hor" je svojom muzikom očarao i razveselio sve prisutne.

Kada su se posetioci manifestacije razišli, torte su pažljivo spakovane i odnete u domove za nezbrinutu decu. Tamo gde su stigle, dočekane su sa radošću koja se rečima teško opisuje.

Donatori

Mnogobrojni donatori omogućili su da akcija "Naj-torte" traje više od tri decenije. Među ovogodišnjim prijateljima manifestacije su Dr. Oetker, "Prizma", Kendy Ltd d. o. o., Ambalaža N, Hani International , Strivami - Beograd, Dellich Create Beograd, "Metalac", "Srpska tradicija Šeli", srednja škola "Vuk Karadžić" iz Ljubovije, Euronews, slikarka Hajdana Zimonjić...

Nagrada za dečji san

Stručni žiri, u kome su bili poslastičari Milan Luković (predsednik), Jelena Kravić i Jelena Živković nije imao lak zadatak. Više od stotinu torti tražilo je pažnju, a mnoge su izgledale kao minijature sanjanih predela. Najlepša među njima, prema oceni žirija, postala je torta koja podseća na dečji san, a koju je napravila Vesna Atković iz Rume. Drugo mesto osvojila je torta Jelene Pucarović iz Progara u obliku poslastičarnice na kojoj piše "Dragoj deci od srca". Trećeplasirana je torta u obliku majmuna sa bananama. Nju su napravili majstori iz beogradske poslastičarnice "Dušan".