OD OVOG DANA PAD TEMPERATURE I PADAVINE: Detaljna vremenska prognoza za naredne dane
U SRBIJI danas ujutru hladno, na jugu i istoku i sa slabim mrazem, a u Vojvodini, po kotlinama i dolinama reka sa maglom ili niskom oblačnošću.
Tokom dana pretežno sunčano, osim u nižim predelima gde će se magla ili niska oblačnost zadržati i pre podne. Vetar pre podne slab, posle podne umeren jugoistočni. Najviša temperatura od 14 do 18 stepeni, u mestima sa dužim zadržavanjem magle hladnije od 9 do 12 stepeni.
Od utorka pad temperature
Za vikend nakon svežeg jutra, posebno na jugu zemlje gde se ponegde očekuje i slab mraz, u nižim predelima i magla, tokom dana pretežno sunčano uz malu ili umerenu oblačnost i toplije.
U ponedeljak i dalje toplo ali uz postepeno naoblačenje sa kišom koje će prvo zahvatiti severne i zapadne predele naše zemlje.
Od utorka hladnije sa čestom pojavom kiše.
BONUS VIDEO: SNEG NA JABUCI USRED MAJA: Nestvarni prizori u Srbiji
