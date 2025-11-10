BEOGRAD NA UDARU KIŠNOG VREMENA Hitno se oglasio RHMZ: Evo kada tačno stiže razvedravanje (FOTO)

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod oglasio se na svom zvaničnom sajtu najnovijim saopštenjem.

Foto: Tanjug/VLADIMIR SPORCIC

- Do kraja dana oblačno, povremeno sa kišom, osim na severu Vojvodine, gde će se zadržati umereno oblačno i suvo vreme.

Tokom noći padavine će prestati i u zapadnoj i centralnoj Srbiji, dok se u Vojvodini očekuje i delimično razvedravanje.

U Beogradu do kraja dana oblačno, povremeno sa kišom i hladno. Kasnije uveče prestanak padavina, a tokom noći delimično razvedravanje.

JUTRA HLADNA, TOKOM DANA SUVO I POSTEPENO TOPLIJE, POSEBNO U PETAK

Sutra (11.11.)malo i umereno oblačno sa sunčanim intervalima i toplije, a samo se pre podne na jugu i jugoistoku Srbije očekuje oblačno vreme još ujutru ponegde sa slabom kišom. Vetar slab do umeren severozapadni, na istoku povremeno i jak. Jutarnja temperatura od 2 do 10 °S, a najviša dnevna od 10 do 14 °S.

Od srede do petka jutra hladna u većini mesta sa slabim prizemnim mrazem, a ponegde se u nižim predelima očekuje i magla ili niska oblačnost. Tokom dana pretežno sunčano, uz malu do umerenu oblačnost i toplije, u petak ponegde i do 19 °S.

U subotu postepeno naoblačenje, posle podne i uveče sa kišom u severnim, a u nedelju i u ostalim predelima Srbije uz pad temperature. U ponedeljak prestanak padavina, a od utorka ponovo suvo sa sunčanim intervalima i toplije. - stoji na sajtu RHMZ.

Foto: RHMZ printskrin