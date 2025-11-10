BEOGRAD NA UDARU KIŠNOG VREMENA Hitno se oglasio RHMZ: Evo kada tačno stiže razvedravanje (FOTO)
REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod oglasio se na svom zvaničnom sajtu najnovijim saopštenjem.
- Do kraja dana oblačno, povremeno sa kišom, osim na severu Vojvodine, gde će se zadržati umereno oblačno i suvo vreme.
Tokom noći padavine će prestati i u zapadnoj i centralnoj Srbiji, dok se u Vojvodini očekuje i delimično razvedravanje.
U Beogradu do kraja dana oblačno, povremeno sa kišom i hladno. Kasnije uveče prestanak padavina, a tokom noći delimično razvedravanje.
JUTRA HLADNA, TOKOM DANA SUVO I POSTEPENO TOPLIJE, POSEBNO U PETAK
Sutra (11.11.)malo i umereno oblačno sa sunčanim intervalima i toplije, a samo se pre podne na jugu i jugoistoku Srbije očekuje oblačno vreme još ujutru ponegde sa slabom kišom. Vetar slab do umeren severozapadni, na istoku povremeno i jak. Jutarnja temperatura od 2 do 10 °S, a najviša dnevna od 10 do 14 °S.
Od srede do petka jutra hladna u većini mesta sa slabim prizemnim mrazem, a ponegde se u nižim predelima očekuje i magla ili niska oblačnost. Tokom dana pretežno sunčano, uz malu do umerenu oblačnost i toplije, u petak ponegde i do 19 °S.
U subotu postepeno naoblačenje, posle podne i uveče sa kišom u severnim, a u nedelju i u ostalim predelima Srbije uz pad temperature. U ponedeljak prestanak padavina, a od utorka ponovo suvo sa sunčanim intervalima i toplije. - stoji na sajtu RHMZ.
Preporučujemo
PRAVI PROLEĆNI DANI STIŽU U SRBIJU: Temperature će šokirati sve
10. 11. 2025. u 15:18
DETALjNO PO DANIMA: Vremenska prognoza za sedmicu pred nama
10. 11. 2025. u 08:57
MINISTARSTVO SPOLjNIH POSLOVA: Iznenađeni smo komentarima Zaharove na račun Srbije i predsednika Vučića
DRŽAVNA sekretarka u Ministarstvu spoljnih poslova (MSP) Republike Srbije Nevena Jovanović oglasila se na društvenoj mreži "X" povodom komentara portparola Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marije Zaharove na račun Srbije i predsednika Republike Aleksandra Vučića, istakavši da oni kao MSP izražavaju iznenađenje povodom istih.
07. 11. 2025. u 14:04
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
Hrvat čistio bunar - zbog onog što je pronašao, momentalno ZVAO POLICIJU
POLICIJSKA uprava Požeško-slavonske županije u Hrvatskoj imala je dvostruku intervenciju u subotu, nakon što su građani u dva navrata pronašli veću količinu eksplozivnih sredstava.
09. 11. 2025. u 13:28
Komentari (0)