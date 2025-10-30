VELIKA PROMENA VAŽNA ZA SVE: U domovima zdravlja biće uvedene noćne smene - da građani brže dobiju pomoć
MINISTAR zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je danas da će u domovima zdravlja biti uvedene noćne smene sa ciljem da se smanje gužve i čekanja u urgentnim centrima, a da građani brže dobiju adekvatnu lekarsku pomoć.
Lončar je rekao da će sledeće sedmice biti održan sastanak sa direktorima domova zdravlja o novoj organizaciji rada i uvođenju noćne smene sa dežurnim lekarom i medicinskim tehničarom. '
- Mislim da ćemo pomoći građanima da brže stignu do lekara, da dobiju adekvatnu pomoć, da ne moraju da gube vreme i da čekaju u urgentnim centrima gde ima pacijenata koji su urgentniji i kompleksniji. Građani će moći noću da se jave u dom zdravlja ako imaju temperaturu, da im neko posluša pluća, da vide šta je sa kašljem, da urade hitnu krvnu sliku... Mislim da su to bitne stvari i da će građanima mnogo značiti, posebno u velikim gradovima kao što su Beograd, Novi Sad, Niš... - rekao je Lončar za TV Pink.
