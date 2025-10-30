Društvo

VELIKA PROMENA VAŽNA ZA SVE: U domovima zdravlja biće uvedene noćne smene - da građani brže dobiju pomoć

В.Н.

30. 10. 2025. u 11:02

MINISTAR zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je danas da će u domovima zdravlja biti uvedene noćne smene sa ciljem da se smanje gužve i čekanja u urgentnim centrima, a da građani brže dobiju adekvatnu lekarsku pomoć.

ВЕЛИКА ПРОМЕНА ВАЖНА ЗА СВЕ: У домовима здравља биће уведене ноћне смене - да грађани брже добију помоћ

Foto: J.Baljak

Lončar je rekao da će sledeće sedmice biti održan sastanak sa direktorima domova zdravlja o novoj organizaciji rada i uvođenju noćne smene sa dežurnim lekarom i medicinskim tehničarom. '

- Mislim da ćemo pomoći građanima da brže stignu do lekara, da dobiju adekvatnu pomoć, da ne moraju da gube vreme i da čekaju u urgentnim centrima gde ima pacijenata koji su urgentniji i kompleksniji. Građani će moći noću da se jave u dom zdravlja ako imaju temperaturu, da im neko posluša pluća, da vide šta je sa kašljem, da urade hitnu krvnu sliku... Mislim da su to bitne stvari i da će građanima mnogo značiti, posebno u velikim gradovima kao što su Beograd, Novi Sad, Niš... - rekao je Lončar za TV Pink.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

ALTA banka daruje 25.000 dinara svakoj bebi rođenoj na Svetski dan štednje
Društvo

0 1

ALTA banka daruje 25.000 dinara svakoj bebi rođenoj na Svetski dan štednje

U znak podrške porodici, zajednici i kulturi odgovornog upravljanja novcem, ALTA banka povodom Svetskog dana štednje – 31. oktobra poklanja 25.000 dinara svakoj bebi rođenoj u Srbiji na taj dan. Tradicionalno, ALTA banka i ove godine nastavlja da podržava akciju dečje štednje, potvrđujući posvećenost dugoročnim vrednostima i jačanju društvene odgovornosti.

30. 10. 2025. u 10:00

Politika
Tenis
Fudbal
RUSIJA GLEDA I NE VERUJE! Dobila vest koju ni svet (još) nije očekivao

RUSIJA GLEDA I NE VERUJE! Dobila vest koju ni svet (još) nije očekivao