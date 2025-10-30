Društvo

OVE POKLONE BACITE BEZ GRIŽE SAVESTI: Nikako ih ne unosite u kuću, veruje se da donose svađe, bolesti i razvode

В. Н.

30. 10. 2025. u 08:03

FENG šui stručnjaci veruju da svaki predmet u sebi nosi energiju, a držeći ga u kući, tu energiju prenosimo na svoj dom.

Unsplash

Zato, prema njihovim rečima, treba dobro paziti šta unosimo u kuću i čije poklone prihvatamo i čuvamo.

Smatra se da je najgore što možete da unesete u kuću poklon zavidne i zle osobe. Taj predmet će, prema verovanju, brzo uneti svađe u kuću, čak i bolest, razvod.

Veruje se da će osobe koje vam zavide i nimalo nisu srećne zbog vašeg uspeha, porodičnog ili poslovnog, prve biti u redu da vam donesu poklon. Negativna energija davaoca prenosi se i na predmet, koji tiho ali moćno deluje iz ćoška vašeg doma.

Ukoliko ste se osetili neprijatno prilikom uručivanja poklona ili imate čudan osećaj svaki put kada ga pogledate, bacite taj predmet bez griže savesti. Ne odlažite ga na tavan, u podrum ili slično, samo ga bacite. Neki veruju da je najbolje ovakve predmete spaliti.

(NajŽena)

