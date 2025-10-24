NASTAVLJA SE "UZMI RAČUN I POBEDI": Država od ove igre neće odustati, jer dokazano pomaže u borbi protiv sive ekonomije
NAKON potpisanih ugovora sa dobitnicima poslednjeg kola nagradne igre "Uzmi račun i pobedi 2025" ministar finansija Siniša Mali istakao je da država od ove igre neće odustati, jer dokazano pomaže u borbi protiv sive ekonomije.
Prvi potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali i direktor Republičke direkcije za imovinu Jovan Vorkapić potpisali su ugovore sa dobitnicima nagradne igre "Uzmi račun i pobedi".
Marko Marić iz Čajetine osvojio je trosoban stan u poslednjem izvlačenju u ovom krugu nagradne igre "Uzmi račun i pobedi 2025", a električne automobile "fijat grande panda" dobile su Jelena Todorović iz Leskovca i Biljana Bukvić iz Priboja.
- Mi ćemo kao Vlada Srbije nastaviti odgovorno da se borimo protiv sive ekonomije. Očekuje nas uskoro usvajanje akcionog plana i programa za suzbijanje sive ekonomije do 2030. godine - naglasio je ministar Mali.
On je podsetio kako je 1. oktobra počela primena sistema e-akciza za duvanske proizvode, čime se dodatno suzbija siva ekonomija u toj oblasti.
- To je deo velikog sistema e-faktura, e-fiskalizacije, e-inspektora i svega ostalog što smo uradili kako bismo digitalizovali što više toga i na taj način umanjili sivu ekonomiju. Mislim da je to pravi korak - rekao je on.
Ministar dodaje da Vlada Srbije ne odustaje od organizovanja nagradne igre "Uzmi račun i pobedi", jer je dokazano da doprinosi podizanju svesti građana o važnosti borbe protiv sive ekonomije.
- Prilikom poslednjeg preseka bilo je 236 miliona jedinstvenih računa u bazi podataka, a preko 500.000 građana Srbije, imalo je aplikaciju 'Uzmi račun i pobedi' i to govori kakvu smo nagradnu igru napravili. To jasno govori o uspehu koji smo ostvarili - rekao je Mali.
Marko Marić dobitnik stana ističe da je ovaj dobitak neverovatna sreća, a u stanu će živeti sa svojom porodicom!
Biljana Bukvić koja je skenirala ukupno 1.000 računa veoma je srećna nakon što je osvojila automobil.
- Vozač sam, ali ne vozim. Auto će najverovatnije voziti moj sin - dodala je ona.
Jelena Todorović druga dobitnica automobila rekla je kako se tome nije nadala, ali novo vozilo koristiće zajedno sa suprugom, sinom i ćerkom.
- Nisam se nadala za auto, igrala sam svaki račun koji sam nešto pazarila, uvek sam slala i još uvek sam iznenađena. Prvo su koleginice gledale emisiju, pa su me pitale da li sam ja dobitnica, ja nisam verovala, pošto je to ime u našem kraju često, ima dosta Jelena Todorović. Ali onda kad su me pozvali iz nagradne igre Uzmi račun i pobedi, onda je već postala stvarnost - dodala je ona.
