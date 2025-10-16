PRETEŽNO SUNČANO I RELATIVNO TOPLO, DO 20 STEPENI: Vremenska prognoza za četvrtak, 16. oktobar

Jutro hladno, po kotlinama jugozapadne i južne Srbije sa kratkotrajnom maglom, a u toku dana iznad većeg dela zemlje pretežno sunčano ili malo do umereno oblačno i relativno toplo, osim na istoku Srbije, gde će pre podne i sredinom dana biti oblačno, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Foto: D. Balšić

Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od 0 do 7, a najviša od 15 do 20 stepeni Celzijusa.

Uveče i tokom noći očekuje se postepeno naoblačenje s juga, koje će na jugu i jugozapadu Srbije ponegde usloviti slabu kišu.

Vreme u Beogradu

Jutro pretežno vedro i hladno, a u toku dana pretežno sunčano i relativno toplo uz slab do umeren istočni i jugoistočni vetar.

Najniža temperatura od tri do sedam stepeni, a najviša oko 19 stepeni, dok se u toku noći ka petku očekuje postepeno umereno naoblačenje.

Vreme narednih dana

Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih sedam dana, do 23. oktobra, u petak će biti oblačno, a kiša će se sa jugozapada i juga Srbije do kraja dana i u toku noći ka suboti proširiti i na većinu ostalih krajeva, dok će se u većem delu Vojvodine zadržati suvo.



Od nedelje do srede jutra će biti pretežno vedra i hladna, u toku dana pretežno sunčano, povremeno uz slabu do umerenu oblačnost, a od ponedeljka i malo toplije uz pojačanje jugoistočnog vetra u košavskom području.

U sredu posle podne i uveče na severu i zapadu, a u toku noći i u četvrtak i u ostalim krajevima očekuje se naoblačenje, ponegde sa kišom.