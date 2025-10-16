ČUVAR KVALITETA: Siniša Mali čestitao "Novostima" 72. godišnjicu postojanja i rada

ČESTITAM vam 72 godine očuvanja integriteta, profesionalnosti i držanja visokih standarda u medijskom prostoru.

Foto V. Danilov

"Večernje novosti" su uspeleda očuvaju tradicionalne vrednosti, ali i da idu u korak sa savremenim dobom i želim vam još puno uspešnih godina!

Odnegovali ste generacije čitalaca koje su verno bile uz vas svih ovih godina, i na tom putu ste bili čuvar kvaliteta, što je najvažnije za svaki medij.

Želim vam još puno dobrih priča i u narednim decenijama.

Čitamo se!