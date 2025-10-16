ČUVAR KVALITETA: Siniša Mali čestitao "Novostima" 72. godišnjicu postojanja i rada
ČESTITAM vam 72 godine očuvanja integriteta, profesionalnosti i držanja visokih standarda u medijskom prostoru.
"Večernje novosti" su uspeleda očuvaju tradicionalne vrednosti, ali i da idu u korak sa savremenim dobom i želim vam još puno uspešnih godina!
Odnegovali ste generacije čitalaca koje su verno bile uz vas svih ovih godina, i na tom putu ste bili čuvar kvaliteta, što je najvažnije za svaki medij.
Želim vam još puno dobrih priča i u narednim decenijama.
Čitamo se!
"TO LICE, TE USNE..." Tramp ponovo izazvao pažnju komentarom o svojoj portparolki Karolin Levit (28)
AMERIČKI predsednik Donald Tramp ponovo je dospeo u žižu javnosti zbog neobičnog komentara o izgledu portparolke Bele kuće Karolin Levit.
14. 10. 2025. u 14:48
"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.
14. 10. 2025. u 13:06
UŠAO U RAKU POSLE SPUŠTANjA KOVČEGA: Sin se oprostio od Halida Bešlića (FOTO)
OPROŠTAJ u Sarajevu od legende narodne muzike, pevača Halida Bešlića.
13. 10. 2025. u 15:50
