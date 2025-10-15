Društvo

SUTRA ROĐENDANSKI BROJ "VEČERNJIH NOVOSTI"

Новости Онлајн

15. 10. 2025. u 20:00

"VEČERNjE novosti“ u četvrtak, 16. oktobra, proslavljaju 72. rođendan.

СУТРА РОЂЕНДАНСКИ БРОЈ ВЕЧЕРЊИХ НОВОСТИ

Novosti

Tim povodom na kioscima će se naći svečano izdanje jednog od najtiražnijih dnevnih listova u Srbiji, na povećanom broju strana, uz ekskluzivne sagovornike, priče i reportaže.

O "Novostima" govore:

  • Patrijarh srpski Porfirije
  • Predsednik Srbije Aleksandar Vučić
  • Akademici: Matija Bećković, Dušan Kovačević, Dragan Stanić...

Intervju "Novosti":

  • Milorad Dodik, predsednik RS
  • Aleksandar Bocan Harčenko, ambador RF
  • Miroslav Čučković, menadžer grada Beograda

Gosti "Novosti": Karlo Ponti, Nikola Ristanovski, Dvejn Vašington, Nikola Grbić, Andrija Prlainović, Mateus Lima Magaljaeš, Milan Vukotić, Slobodan Trkulja, Tea Tairović …

"Novosti" otrivaju: Kada se Šumanovićeva "lađa" vraća na Ušće

"Novosti" na licu mesta: U Bratilvcu na KiM, gde su Ristići, brat i sestra, jedini osnovci

Tradicionalno važne! Novosti - 72 godine sa vama.

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć 

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Đorđa, smem li da ti kažem da si lepa? Predivna mlada žena - to je istina! Trampovo laskanje Melonijevoj
Svet

0 0

"Đorđa, smem li da ti kažem da si lepa? Predivna mlada žena - to je istina!" Trampovo laskanje Melonijevoj

AMERIČKI predsednik Donald Tramp u utorak je odao veliku počast italijanskoj premijerki Đorđi Meloni, rekavši da može da bude "nadahnuće svima". "Đorđa Meloni, VELIKA premijerka Italije, napisala je novu knjigu (...) Đorđa radi neverovatan posao za divan narod Italije (...) Ona je nadahnuće svima", napisao je američki milijarder na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

14. 10. 2025. u 19:36

PLJESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
Svet

0 9

"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton

RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.

14. 10. 2025. u 13:06

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

POGLEDJATE – ČUVARI SRPSKOG NEBA: Raketaši PVO i PRO Vojske Srbije na obuci na najmodernijim kineskim sistemima (FOTO)
Društvo

0 0

POGLEDJATE – ČUVARI SRPSKOG NEBA: Raketaši PVO i PRO Vojske Srbije na obuci na najmodernijim kineskim sistemima (FOTO)

PRIPADNICI artiljerijsko-raketnih jedinica za protivvazduhoplovna dejstva, koje su u prethodnih nekoliko godina opremljene savremenim sredstvima ratne tehnike, svakodnevno se obučavaju kako bi očuvali visok nivo borbene gotovosti za odbranu važnih objekata, snaga Vojske Srbije, rejona i pravaca na teritoriji od izviđanja i dejstva iz vazdušnog prostora.

15. 10. 2025. u 16:45

Politika
Tenis
Fudbal
TRAMP ŠOKIRAO IZJAVOM O ZELENSKOM: Znam šta će tražiti…

TRAMP ŠOKIRAO IZJAVOM O ZELENSKOM: "Znam šta će tražiti…"