SUTRA ROĐENDANSKI BROJ "VEČERNJIH NOVOSTI"
"VEČERNjE novosti“ u četvrtak, 16. oktobra, proslavljaju 72. rođendan.
Tim povodom na kioscima će se naći svečano izdanje jednog od najtiražnijih dnevnih listova u Srbiji, na povećanom broju strana, uz ekskluzivne sagovornike, priče i reportaže.
O "Novostima" govore:
- Patrijarh srpski Porfirije
- Predsednik Srbije Aleksandar Vučić
- Akademici: Matija Bećković, Dušan Kovačević, Dragan Stanić...
Intervju "Novosti":
- Milorad Dodik, predsednik RS
- Aleksandar Bocan Harčenko, ambador RF
- Miroslav Čučković, menadžer grada Beograda
Gosti "Novosti": Karlo Ponti, Nikola Ristanovski, Dvejn Vašington, Nikola Grbić, Andrija Prlainović, Mateus Lima Magaljaeš, Milan Vukotić, Slobodan Trkulja, Tea Tairović …
"Novosti" otrivaju: Kada se Šumanovićeva "lađa" vraća na Ušće
"Novosti" na licu mesta: U Bratilvcu na KiM, gde su Ristići, brat i sestra, jedini osnovci
Tradicionalno važne! Novosti - 72 godine sa vama.
