SUTRA ROĐENDANSKI BROJ "VEČERNJIH NOVOSTI"

"VEČERNjE novosti“ u četvrtak, 16. oktobra, proslavljaju 72. rođendan.

Tim povodom na kioscima će se naći svečano izdanje jednog od najtiražnijih dnevnih listova u Srbiji, na povećanom broju strana, uz ekskluzivne sagovornike, priče i reportaže.

O "Novostima" govore:

Patrijarh srpski Porfirije

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić

Akademici: Matija Bećković, Dušan Kovačević, Dragan Stanić...

Intervju "Novosti":

Milorad Dodik, predsednik RS

Aleksandar Bocan Harčenko, ambador RF

Miroslav Čučković, menadžer grada Beograda

Gosti "Novosti": Karlo Ponti, Nikola Ristanovski, Dvejn Vašington, Nikola Grbić, Andrija Prlainović, Mateus Lima Magaljaeš, Milan Vukotić, Slobodan Trkulja, Tea Tairović …

"Novosti" otrivaju: Kada se Šumanovićeva "lađa" vraća na Ušće

"Novosti" na licu mesta: U Bratilvcu na KiM, gde su Ristići, brat i sestra, jedini osnovci

Tradicionalno važne! Novosti - 72 godine sa vama.

