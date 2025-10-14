STROGE KAZNE ZA VOZAČE U TRŽNOM CENTRU "GALERIJA": Mnogi su podržali ove drastične mere, evo i zašto

U TRŽNOM centru "Galerija" zbog nepropisnog parkiranja, naročito na mestima za osobe sa invaliditetom, vozačima se oduzimaju parking kartice i naplaćuju dodatne kazne. Ova stroga mera izazvala je pozitivne reakcije javnosti i najavljuje borbu protiv bahatih vozača.

Foto E. G.

Uprava tržnog centra "Galerija" odlučila je da stane na put bahatim vozačima, naročito onima koji zloupotrebljavaju ili ne poštuju pravila korišćenja parking prostora. Na društvenim mrežama, udruženja potrošača i građani dele primer drastične mere koja je naišla na odobravanje javnosti, oduzimanje parking kartice zbog nepropisnog parkiranja, a posebno na mestima rezervisanim za osobe sa invaliditetom (hendikepe).

Postavljena objava udruženja "Efektiva" svedoči o rigoroznom pristupu. Na slici je poruka ostavljena na vetrobranskom staklu automobila, upućena vozaču koji je prekršio pravila:

- Poštovani. Usled nepoštovanja pravila korišćenja parking prostora TC Galerija, koje se ogleda u vidu nepropisnog parkiranja, poništena vam je parking kartica. Neophodno je da pozovete parking službu na broj telefona radi izmirenja dodatne naknade za nepropisno parkiranje. Hvala - pisalo je na papiriću ostavljenom na vozilu.

Iako se iz same poruke ne vidi tačno mesto prekršaja, u opisu objave Udruženje potrošača "Efektiva" navodi da je reč o "borbi protiv nesavesnih vozača koji parkiraju na mesta za hendikepe".

Ova odluka menadžmenta tržnog centra izazvala je talas pozitivnih reakcija na društvenim mrežama. Godinama unazad, problem parkiranja na mestima za osobe sa invaliditetom postao je simbol bahatosti i nepoštovanja tuđih prava. Građani pozdravljaju ovakav potez "Galerije", smatrajući da je to jedini način da se uvede red i sankcionišu oni koji konstantno krše propise.

Kazna, koja pored poništenja kartice podrazumeva i naknadno plaćanje za nepropisno parkiranje, predstavlja jasan signal da zloupotreba parking mesta u ovom tržnom centru neće biti tolerisana. Očekuje se da će ova praksa, ukoliko se nastavi, poslužiti kao primer i drugim tržnim centrima i javnim garažama u zemlji.

(Telegraf)