VELIKI POŽAR U BATAJNICI, DVOJE DECE I BEBA PREBAČENI U BOLNICU: Čak 10 ljudi hospitalizovano zbog trovanja dimom u stambenoj zgradi
VELIKI požar je izbio noćas u stambenoj zgradi u Batajnici, zbog čega je čak 10 osoba prebačeno u bolnicu zbog opasnosti od trovanja dimom.
Među evakuisanima je i troje dece stare 9, 6 i jednu godinu.
Posle ukazane pomoći, svi su pušteni kućama.
Požar je izbio u stanu u prizemlju i brzom intervencijom vatrogasaca je ugasen.
Istraga, koja bi trebalo da utvrdi sta je uzrok je u toku.
Kurir
