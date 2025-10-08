ČETIRI LINIJE GRADSKOG PREVOZA MENJAJU TRASU: Evo kog datuma počinju izmene
ZBOG održavanja manifestacije "26. Beogradska rolerijada plus", 11. oktobra, od 7 do 16 časova doći će do promena u radu linija javnog prevoza, saopšteno je iz Sekretarijata za javni prevoz.
Tokom privremenog zauzeća kolovoza za potrebe održavanja manifestacije, u ulicama Kralja Milana (deo između Trga Slavija i Trga republike /Trg republike slobodan za saobraćaj/ sa slobodnim prelazima u zoni ulica Kralja Milutina, Svetozara Markovića, Resavska i Kneza Miloša), Terazije, Kolarčevoj, kao i Dragoslava Jovanovića (od garaže Pionirski park do Ulice kralja Milana), od 7 do 16 časova doći će do promena u radu linija.
Tokom manifestacije linije javnog prevoza će funkcionisati na sledeći način:
- Trolejbuska linija 29 saobraćaće na skraćenoj trasi od Trga Slavija do terminusa „Medaković 3” i nosiće oznaku 29L
- Vozila sa linija 31 i E9 će u oba smera saobraćati na trasi: Studentski trg – Vase Čarapića – Trg republike – Makedonska – Svetogorska – Takovska – Kneza Miloša – Nemanjina – Trg Slavija i dalje na redovnim trasama
- Vozila sa linije E2 će u oba smera saobraćati na trasi: Studentski trg – Vasina – Trg republike – Makedonska – Svetogorska – Takovska – Kneza Miloša i dalje na redovnoj trasi
- Elektrobus linija EKO2 saobraćaće na skraćenoj trasi od Trga Slavija do terminusa „Beograd na vodi” i nosiće oznaku EKO2L.
(Blic)
