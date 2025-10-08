„Gradska čistoća“ u nedelju 12. oktobra poziva najmlađe na „Dan otvorenih vrata“

JAVNO komunalno preduzeće „Gradska čistoća” Beograd tradicionalno će i ove godine otvoriti kapije svoje direkcije za najmlađe sugrađane koji žele da posete preduzeće, upoznaju se sa zaposlenima, načinom rada, ali i da se provozaju svojim omiljenim vozilima koja inače svakodnevno viđaju i kojima se oduševljavaju na beogradskim ulicama.

Ove godine, kreativno okupljanje i veselo druženje beogradskih školaraca i predškolaraca, njihovih pratilaca i zaposlenih u JKP „Gradska čistoća“ biće organizovano u nedelju 12. oktobra sa početkom u 13.30 časova u obezbeđenom prostoru direkcije preduzeća, na adresi Ulica Mije Kovačevića 4.

Tokom tradicionalne akcije „Dan otvorenih vrata“ mališani će u pratnji svojih roditelja, staratelja, baka i deka, vaspitača i nastavnika moći da iskoriste jedinstvenu priliku da pored vožnje u omiljenim smećarcima vide i kako izgleda vožnja u specijalizovanim vozilima, za vodu i zemlju, popularnim Amfibijama, kako se koriste elektro-čistilice, elektro-trotineti, duvači za lišće, elektro-usisivači, kao i da učestvuju u edukativnim radionicama o reciklaži, a sve to u obezbeđenom krugu preduzeća.

Centralni deo programa rezervisan je za popularnu, edukativnu pozorišnu predstavu „Reciklosaurusi“, sprovedenu u saradnji „Gradske čistoće“ i trupe dečijeg pozorišta „Hajde, obraduj dan!“ . Svi mališani koji posete „Gradsku čistoću“ u nedelju, 12. oktobra, družiće se i učiti uz svoje omiljene animirane likove oživljene u ovoj predstavi, kroz avanture Nikolice Čistilice i njegovih drugara, Papirosaurusa, Staklosaurusa, Plastikosaurusa i Metalosaurusa.

Preduzeće na ovaj način želi svojim najmlađim sugrađanima da priredi zabavne, ali i vrlo korisne i edukativne vikende.

Na ovaj način, najmlađi Beograđani moći će da nauče ili se podsete šta je to reciklaža, zašto je važna, kako se pravilno odlaže otpad, ko su ljudi koji brinu o čistoći prestonice, kako se peru sudovi za odlaganje komunalnog otpada, kako se rukuje elektro-usisivačima, kako se raščišćavaju deponije, kako se uklanja sneg, i šta zajedno možemo da uradimo kako bi Beograd bio još čistiji i uredniji grad.

Svi mališani koji posete „Čistoću“ i tom prilikom budu učestvovali u ovom edukativno-zabavnom vikendu dobiće lepa i korisna iznenađenja, interesantne poklončiće, zdravu užinu i osveženje.

JKP „Gradska čistoća“ će sa velikim zadovoljstvom nastaviti da organizuje ovakve akcije i u budućnosti, jer ćemo samo zajedničkim snagama, kroz solidarnost uspeti da podignemo svest najmlađih (ali i starijih) sugrađana o značaju očuvanja životne sredine, a upravo je u najmlađima najveći potencijal promene društva, kada je reč o ekološkoj osvešćenosti.

