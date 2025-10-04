RAČUN UPLAĆEN U NOVOM SADU: Otkriveno ko je danas dobio stan u nagradnoj igri "Uzmi račun i pobedi"

TREĆE izvlačenje u okviru novog kruga nagradne igre "Uzmi račun i pobedi" održano je na Prvom programu RTS-a.

Foto: Instagram/ mali_sinisa

Trosoban stan u Beogradu u naselju Zemunske kapije dobila je Dane Žigić, za račun od 650 dinara koji je uplaćen u Novom Sadu.

Srećni dobitnik automobila je Bojana Vujsić iz Kragujevca. Račun je platila 978 dinara.

Gabor Bodor iz Bačke Palanke je za iznos od 2.987 dinara takođe dobio automobil.