POČEO TREĆI UPISNI ROK NA FAKULTETIMA U BEOGRADU: Evo gde ima slobodnih mesta i da li ima i budžetskih
IAKO su najpopularniji fakulteti već popunjeni, na nekim smerovima još uvek ima slobodnih mesta, kako na budžetu, tako i na samofinansiranju. Evo šta sve treba da znate o upisnim rokovima na univerzitetima u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu i Novom Pazaru.
Treći upisni rok na fakultetima Univerziteta u Beogradu počeo je prijavljivanjem kandidata 1. oktobra, a završava se upisom nakon održanih prijemnih ispita najkasnije do 13. oktobra.
Završetkom drugog upisnog roka, kako je objavljeno na sajtu Univerziteta u Beogradu od 15.248 slobodnih mesta ostalo je slobodno 3.596 mesta, od toga 1.973 budžetska i 1.623 samofinansirajuća.
OVO SU SLOBODNA MESTA NA FAKULTETIMA U BEOGRADU U TREĆEM UPISNOM ROKU:
Prema rečima prorektora za nastavu Univerziteta u Beogradu, Dejana Filipovića, trenutno je na raspolaganju blizu 4.000 mesta, sabrano na budžetu i samofinansiranju.
- Za treći upisni rok nemamo dnevne podatke o broju prijavljenih kandidata, jer fakulteti u ovom roku nemaju obavezu da posle svakog dana dostavljaju informacije. Fakulteti koji žele raspisuju treći rok, a oni koji su već popunili sva mesta ne mogu da ga raspišu - objašnjava Filipović.
On podseća da se treći upisni rok razlikuje od prva dva i da će univerzitet zvanične podatke imati sredinom oktobra.
- Do 13. oktobra završava se upis, a do 15. oktobra očekujemo konačne brojke - dodaje on.
Najtraženiji fakulteti
Govoreći o tome šta se može očekivati u trećem upisnom roku, Filipović ističe da su najveće interesovanje i dalje beležili fakulteti iz oblasti medicinskih nauka, dok su pojedini tehničko-tehnološki fakulteti, koji su nakon prvog roka imali mnogo slobodnih mesta, u drugom upisali više studenata nego lane.
- Upisali smo skoro 200 studenata više nego prošle godine u prethodnom roku. FON i Arhitektura bili su popunjeni već u prvom, a psihologija još u junu. U trećem upisnom roku na pojedinim smerovima ostalo je samo po nekoliko mesta, dok su mahom prazna ostala ona na programima na engleskom jeziku, namenjenim stranim studentima, što je uobičajeno - kaže Filipović.
Najviše slobodnih mesta ostalo je na ovim fakultetima:
- Poljoprivredni fakultet (434 budžetska i 118 samofinansirajućih)
- Filozofski fakultet (180 budžetskih i sedam samofinansirajućih)
- Matematički fakultet (176 budžetskih mesta i 55 samofinansirajućih)
- Rudarsko-geološki fakultet (165 budžetskih i 62 samofinansirajuća)
Ko se upisuje u trećem roku
Prema njegovim rečima, treći rok uglavnom koriste kandidati koji nisu uspeli da upišu željeni fakultet u prva dva roka, oni koji su se predomislili, ali i đaci koji su završili srednju školu u inostranstvu.
- U ovom roku najčešće se upisuju i kandidati iz afirmativnih grupa – pripadnici romske zajednice, osobe sa invaliditetom i drugi, ali i đaci iz Srbije koji su srednje škole završili u inostranstvu. To je praksa već nekoliko godina - ističe Filipović.
Prorektor ocenjuje da će rezultati ovogodišnjeg upisa biti slični prošlogodišnjim.
- Očekujem da ćemo biti na nivou prethodne godine, ili možda 100, 200 mesta manje, što je pad od najviše jednog do dva procenta. Imajući u vidu kasno odobravanje kvota, demografsku situaciju i društvene okolnosti, to smatram uspehom - naglašava Filipović.
Treći upisni rok u drugim gradovima:
- Treći upisni rok na Univerzitetu u Novom Sadu počeo je prijavom kandidata 2. oktobra. Polaganje prijemnih ispita biće realizovano od 6. do 9. oktobra, a završetak trećeg upisnog roka biće 15. oktobra kada se studenti upišu.
- Univerzitet u Nišu objavio je ranije da je prijava kandidata za oktobarski upisni rok za kandidata u prvu godinu osnovnih akademskih, integrisanih akademskih i osnovnih strukovnih studija na fakultetima Univerziteta u Nišu za školsku 2025/2026. godinu počela 1. oktobra i traje do 31. oktobra.
- Treći upisni rok na Univerzitetu u Kragujevcu počeo je 29. septembra, i traje do 31. oktobra. Kako je saopšteno na sajtu Univerziteta sve informacije o studijskim programima, kao i o bližim uslovima konkursa, datumima prijava, polaganja prijemnih ispita i upisa, moguće je dobiti na internet adresama fakulteta.
- Državni univerzitet u Novom Pazaru novi upisni rok započeo je 30. septembra prijavom kandidata, polaganje prijemnih ispita za sve studijske programe predviđeno je za 4. oktobar, a upis studenata za 11. oktobar nakon čega će upis biti završen.
- Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici neće održati treći upisni rok pošto je upis nove generacije studenata završen nakon drugog upisnog roka.
Ispiti se odvijaju bez problema, nastava u novembru
Na fakultetima Univerziteta u Beogradu osim upisa, u oktobru se odvijaju ispitni rokovi.
- Na nekim fakultetima je počeo peti ispitni rok, negde je već počeo šesti. Svi ispiti se odvijaju bez problema. Nijedan fakultet nije prijavio da je bilo kakvih problema - kaže Filipović.
Kako kaže Filipović, nova akademska godina zvanično počinje 1. novembra, prema odluci Senata Univerziteta.
- Odlukom Senata školska 2025/26 godina počinje 1. novembra, ali prvi 1. novembar je subota, tako da pretpostavljam da će skoro svi krenuti u ponedeljak 3. novembra. Naravno mi mi imamo određeni broj fakulteta koji fakulteta koji svake godine kreću 7 dana ranije - objašnjava Filipović.
On se u razgovoru za "Blic" osvrnuo i na nesvakidašnju situaciju na Univerzitetu u Beogradu.
- Zanimljivo je da je Pravoslavni bogoslovski fakultet započeo nastavu već 1. oktobra, mimo odluke i bez obaveštavanja rektorata, što je presedan, ali u okviru njihovih prava - navodi Filipović.
(Blic)
Preporučujemo
SUTRA POČINjE TREĆI UPISNI ROK: Evo koliko ima još budžetskih mesta
02. 10. 2025. u 17:30
"NA STOLU SU RATNI PREDLOZI, BRISEL HOĆE RAT!" Orban se hitno javio iz Kopenhagena
MAĐARSKI premijer Viktor Orban naveo je iz Kopenhagena, gde učestvuje na samitu Evropske političke zajednice, da je situacija ozbiljna i da se na stolu nalaze, "otvoreni, ratno orijentisani predlozi".
02. 10. 2025. u 08:59
(MAPE) OVAKO ĆE SE KRETATI NEVREME U SRBIJI: Pogledajte iz časa u čas, stižu sneg i kiša (FOTO)
POGLEDAJTE kako će se ledeni oblak kretati nad Srbijom i koje krajeve kad pogađa nevreme. Danas i sutra oblačno sa kišom i hladno, osim na severozapadu Vojvodine gde će se zadržati suvo vreme, najavio je RHMZ.
02. 10. 2025. u 10:47
"ISTINA JE - BILA SAM S NjIM" Milica Pavlović priznala za vezu: "Ne znam što sam to krila"
"KADA volim, dajem se bezuslovno. Tada samo treba da mi verujete, ništa drugo. Samo poverenje nemojte da mi izigrate, sve ostalo može. I ja partneru verujem isto tako i onda nećemo imati problem, ali ako se usudi da mi izigra poverenje, to je kraj, u stanju sam da se okrenem i da se pravim da ga nikada poznavala nisam."
03. 10. 2025. u 21:02
Komentari (0)