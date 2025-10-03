POČEO TREĆI UPISNI ROK NA FAKULTETIMA U BEOGRADU: Evo gde ima slobodnih mesta i da li ima i budžetskih

IAKO su najpopularniji fakulteti već popunjeni, na nekim smerovima još uvek ima slobodnih mesta, kako na budžetu, tako i na samofinansiranju. Evo šta sve treba da znate o upisnim rokovima na univerzitetima u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu i Novom Pazaru.

Treći upisni rok na fakultetima Univerziteta u Beogradu počeo je prijavljivanjem kandidata 1. oktobra, a završava se upisom nakon održanih prijemnih ispita najkasnije do 13. oktobra.

Završetkom drugog upisnog roka, kako je objavljeno na sajtu Univerziteta u Beogradu od 15.248 slobodnih mesta ostalo je slobodno 3.596 mesta, od toga 1.973 budžetska i 1.623 samofinansirajuća.

OVO SU SLOBODNA MESTA NA FAKULTETIMA U BEOGRADU U TREĆEM UPISNOM ROKU:

Prema rečima prorektora za nastavu Univerziteta u Beogradu, Dejana Filipovića, trenutno je na raspolaganju blizu 4.000 mesta, sabrano na budžetu i samofinansiranju.

- Za treći upisni rok nemamo dnevne podatke o broju prijavljenih kandidata, jer fakulteti u ovom roku nemaju obavezu da posle svakog dana dostavljaju informacije. Fakulteti koji žele raspisuju treći rok, a oni koji su već popunili sva mesta ne mogu da ga raspišu - objašnjava Filipović.

On podseća da se treći upisni rok razlikuje od prva dva i da će univerzitet zvanične podatke imati sredinom oktobra.

- Do 13. oktobra završava se upis, a do 15. oktobra očekujemo konačne brojke - dodaje on.

Najtraženiji fakulteti

Govoreći o tome šta se može očekivati u trećem upisnom roku, Filipović ističe da su najveće interesovanje i dalje beležili fakulteti iz oblasti medicinskih nauka, dok su pojedini tehničko-tehnološki fakulteti, koji su nakon prvog roka imali mnogo slobodnih mesta, u drugom upisali više studenata nego lane.

- Upisali smo skoro 200 studenata više nego prošle godine u prethodnom roku. FON i Arhitektura bili su popunjeni već u prvom, a psihologija još u junu. U trećem upisnom roku na pojedinim smerovima ostalo je samo po nekoliko mesta, dok su mahom prazna ostala ona na programima na engleskom jeziku, namenjenim stranim studentima, što je uobičajeno - kaže Filipović.

Najviše slobodnih mesta ostalo je na ovim fakultetima: - Poljoprivredni fakultet (434 budžetska i 118 samofinansirajućih)

Filološki fakultet (262 budžetska i 374 samofinansirajuća)

- Filozofski fakultet (180 budžetskih i sedam samofinansirajućih)

- Matematički fakultet (176 budžetskih mesta i 55 samofinansirajućih)

Ko se upisuje u trećem roku

Prema njegovim rečima, treći rok uglavnom koriste kandidati koji nisu uspeli da upišu željeni fakultet u prva dva roka, oni koji su se predomislili, ali i đaci koji su završili srednju školu u inostranstvu.

- U ovom roku najčešće se upisuju i kandidati iz afirmativnih grupa – pripadnici romske zajednice, osobe sa invaliditetom i drugi, ali i đaci iz Srbije koji su srednje škole završili u inostranstvu. To je praksa već nekoliko godina - ističe Filipović.

Prorektor ocenjuje da će rezultati ovogodišnjeg upisa biti slični prošlogodišnjim.

- Očekujem da ćemo biti na nivou prethodne godine, ili možda 100, 200 mesta manje, što je pad od najviše jednog do dva procenta. Imajući u vidu kasno odobravanje kvota, demografsku situaciju i društvene okolnosti, to smatram uspehom - naglašava Filipović.

Treći upisni rok u drugim gradovima: - Treći upisni rok na Univerzitetu u Novom Sadu počeo je prijavom kandidata 2. oktobra. Polaganje prijemnih ispita biće realizovano od 6. do 9. oktobra, a završetak trećeg upisnog roka biće 15. oktobra kada se studenti upišu. - Univerzitet u Nišu objavio je ranije da je prijava kandidata za oktobarski upisni rok za kandidata u prvu godinu osnovnih akademskih, integrisanih akademskih i osnovnih strukovnih studija na fakultetima Univerziteta u Nišu za školsku 2025/2026. godinu počela 1. oktobra i traje do 31. oktobra. - Treći upisni rok na Univerzitetu u Kragujevcu počeo je 29. septembra, i traje do 31. oktobra. Kako je saopšteno na sajtu Univerziteta sve informacije o studijskim programima, kao i o bližim uslovima konkursa, datumima prijava, polaganja prijemnih ispita i upisa, moguće je dobiti na internet adresama fakulteta. - Državni univerzitet u Novom Pazaru novi upisni rok započeo je 30. septembra prijavom kandidata, polaganje prijemnih ispita za sve studijske programe predviđeno je za 4. oktobar, a upis studenata za 11. oktobar nakon čega će upis biti završen. - Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici neće održati treći upisni rok pošto je upis nove generacije studenata završen nakon drugog upisnog roka.

Ispiti se odvijaju bez problema, nastava u novembru

Na fakultetima Univerziteta u Beogradu osim upisa, u oktobru se odvijaju ispitni rokovi.

- Na nekim fakultetima je počeo peti ispitni rok, negde je već počeo šesti. Svi ispiti se odvijaju bez problema. Nijedan fakultet nije prijavio da je bilo kakvih problema - kaže Filipović.

Kako kaže Filipović, nova akademska godina zvanično počinje 1. novembra, prema odluci Senata Univerziteta.

- Odlukom Senata školska 2025/26 godina počinje 1. novembra, ali prvi 1. novembar je subota, tako da pretpostavljam da će skoro svi krenuti u ponedeljak 3. novembra. Naravno mi mi imamo određeni broj fakulteta koji fakulteta koji svake godine kreću 7 dana ranije - objašnjava Filipović.

On se u razgovoru za "Blic" osvrnuo i na nesvakidašnju situaciju na Univerzitetu u Beogradu.

- Zanimljivo je da je Pravoslavni bogoslovski fakultet započeo nastavu već 1. oktobra, mimo odluke i bez obaveštavanja rektorata, što je presedan, ali u okviru njihovih prava - navodi Filipović.

