(MAPE) OVAKO ĆE SE KRETATI NEVREME U SRBIJI: Pogledajte iz časa u čas, stižu sneg i kiša (FOTO)
POGLEDAJTE kako će se ledeni oblak kretati nad Srbijom i koje krajeve kad pogađa nevreme. Danas i sutra oblačno sa kišom i hladno, osim na severozapadu Vojvodine gde će se zadržati suvo vreme, najavio je RHMZ.
Kako je istaknuto, obilnije padavine očekuju se u jugozapadnim, južnim, centralnim i istočnim predelima Srbije, i to posebno u četvrtak u drugom delu dana, zatim tokom noći ka petku i u petak pre podne.
Tokom perioda od 48 sati u većini mesta se očekuje između 60 i 100 mm, lokalno i do 120 mm kiše, u brdskim i nižim planinskim predelima između 10 i 20 cm, lokalno preko 30 cm, a u višim i preko 50 cm snega.
Na stranici Vreme & Radar data je projekcija kako će se kretati ledeni oblak koji je već zahvatio južnije krajeve Srbije, a prekriće sve osim krajnjeg severa.
Roze bojom označen je sneg, tamnijim nijansama plave jaka kiša – i, sudeći po ovim mapama, u Beogradu možemo da je očekujemo oko 15 sati.
13 časova
15 časova
17 časova
19 sati
21 sat
23 sata
1 sat iza ponoći
(MAPE) OVAKO ĆE SE KRETATI NEVREME U SRBIJI: Pogledajte iz časa u čas, stižu sneg i kiša (FOTO)
POGLEDAJTE kako će se ledeni oblak kretati nad Srbijom i koje krajeve kad pogađa nevreme. Danas i sutra oblačno sa kišom i hladno, osim na severozapadu Vojvodine gde će se zadržati suvo vreme, najavio je RHMZ.
02. 10. 2025. u 10:47
