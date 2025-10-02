Društvo

(MAPE) OVAKO ĆE SE KRETATI NEVREME U SRBIJI: Pogledajte iz časa u čas, stižu sneg i kiša (FOTO)

02. 10. 2025. u 10:47

POGLEDAJTE kako će se ledeni oblak kretati nad Srbijom i koje krajeve kad pogađa nevreme. Danas i sutra oblačno sa kišom i hladno, osim na severozapadu Vojvodine gde će se zadržati suvo vreme, najavio je RHMZ.

Foto: Vreme radar/Printskrin

Kako je istaknuto, obilnije padavine očekuju se u jugozapadnim, južnim, centralnim i istočnim predelima Srbije, i to posebno u četvrtak u drugom delu dana, zatim tokom noći ka petku i u petak pre podne.

Tokom perioda od 48 sati u većini mesta se očekuje između 60 i 100 mm, lokalno i do 120 mm kiše, u brdskim i nižim planinskim predelima između 10 i 20 cm, lokalno preko 30 cm, a u višim i preko 50 cm snega.

Na stranici Vreme & Radar data je projekcija kako će se kretati ledeni oblak koji je već zahvatio južnije krajeve Srbije, a prekriće sve osim krajnjeg severa.

Roze bojom označen je sneg, tamnijim nijansama plave jaka kiša – i, sudeći po ovim mapama, u Beogradu možemo da je očekujemo oko 15 sati.

13 časova

Foto: Vreme radar/Printskrin

15 časova

Foto: Vreme radar/Printskrin

17 časova

Foto: Vreme radar/Printskrin

19 sati

Foto: Vreme radar/Printskrin

21 sat

Foto: Vreme radar/Printskrin

23 sata

Foto: Vreme radar/Printskrin

1 sat iza ponoći

Foto: Vreme radar/Printskrin

