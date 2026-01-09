U OVA TRI GRADA TEMPERATURA PALA NA -17: RHMZ niže upozorenja - Ovakvu zimu dugo nismo videli
U SRBIJI je, kako je i najavljivano, osvanulo najhladnije jutro od početka zime, a ovakvu hladnoću sa snegom i ledom mlađe generacije teško da pamte.
Prema najnovijim podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) sa meteoroloških stanica u Srbiji, najniža temperatura izmerena je u Sjenici i Smederevskoj Palanci i iznosi minus 17 stepeni Celzijusa, dok je subjektivni osećaj hladnoće u Sjenici minus 20, a najviša temperatura u Srbiji registrovana je u Negotinu - tri stepena ispod nule.
U unutrašnjosti i na planinama jutros su zabeleženi jaki mrazevi, posebno na Kopaoniku, gde je izmereno minus 11, a subjektivni osećaj je minus 19, naveo je RHMZ, prema podacima u 7.00 časova.
Mimo upozorenja, za danas se generalno prognozira jutro malo do umereno oblačno i veoma hladno sa umerenim i jakim mrazem, a tokom dana malo toplije.
Ujutru i pre podne na severu i zapadu, a tokom dana i u ostalim krajevima očekuje se novo naoblačenje koje će posle podne usloviti mešovite padavine, sneg i kišu koja će se najpre u Vojvodini, zapadnoj i jugozapadnoj Srbiji, a uveče i tokom noći i na istoku zemlje mestimično lediti pri tlu.
Na jugoistoku, u Negotinskoj krajini, jutarnja temperatura je viša - oko minus tri do minus četiri stepena. Na jugu i jugoistoku Srbije jutros je pretežno vedro dok je u ostalim delovima zemlje pretežno oblačno, a u nekim oblastima je prisutna sumaglica - u Smederevskoj Palanci, ima i magle - u Kraljevu, a zabeležena je i snežna mećava na Crnom Vrhu.
Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni. Najviša temperatura od -1 do 4 stepena Celzijusa.
Upozorenje na ledenu kišu!
Tokom dana novo naoblačenje sa zapada koje će posle podne usloviti mešovite padavine, sneg i kišu koja će se najpre u Vojvodini, zapadnoj i jugozapadnoj Srbiji, kao i na širem području Beograda, a uveče i tokom noći i na istoku zemlje mestimično lediti pri tlu.
Oprez se savetuje svim učesnicima u saobraćaju zbog snega i poledice.
Vreme narednih dana
Za dane vikenda i u ponedeljak očekuje se oblačno i hladno vreme sa snegom, uz više padavina južnije od Save i Dunava gde se očekuje povećanje visine snežnog pokrivača od oko 5 cm u nižim predelima do oko 20cm u brdsko planinskim predelima jugozapadne, južne i jugoistočne Srbije.
U utorak jutro hladno sa umerenim i jakim mrazem, a tokom dana pretežno oblačno u većini mesta uglavnom suvo vreme sa najvišom dnevnom temperaturom ispod 0° stepeni Celzijusa (ledeni dan), dok se tek ponegde očekuje slab sneg.
Od srede manji porast temperature ali će se zadržati pretežno oblačno vreme, dok će slabe padavine biti retka i lokalna pojava.
