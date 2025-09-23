VREMENSKE VARKE: Danas temperatura ide do 33 stepena Celzijusa, a onda stiže privid promene
VREME danas u Srbiji pretežno sunčano i veoma toplo, a kasnije posle podne i uveče na severu i zapadu očekuje se umereno naoblačenje, ali će se zadržati suvo vreme.
Vetar slab i umeren, na jugu Banata ujutro i pre podne povremeno i jak, južni i jugoistočni, uveče na severozapadu Srbije u skretanju na severozapadni pravac.
Najniža temperatura od osam do 21 stepen, a najviša od 29 do 33 stepena.
Vreme u Beogradu
Sunčano i veoma toplo, s vetrom slabim i umerenim, jugoistočnim i najnižom temperaturom od 17 do 19 stepeni, a najvišom oko 32 stepena.
Tokom noći očekuje se umereno naoblačenje, ali će se zadržati suvo vreme.
Vreme narednih dana
Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih sedam dana - do 30. septembra, temperatura će biti u svakodnevnom i postepenom padu, a uz promenljivu oblačnost povremeno se očekuju i kratkotrajne padavine - kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom, i to u sredu uveče i tokom noći u Vojvodini i zapadnoj Srbiji, a od četvrtka i u ostalim krajevima, kada će ponovo početi da duva košava, jak jugoistočni vetar sa olujnim udarima na jugu Banata i u donjem Podunavlju.
(Sputnjik)
Komentari (0)