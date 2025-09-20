RHMZ OBJAVIO KRATKOROČNU PROGNOZU: Lepo vreme još nekoliko dana - a evo kog datuma stižu jaki naleti košave
SUTRA će jutro biti prohladno, naročito u jugozapadnoj, južnoj i istočnoj Srbiji, navodi se u prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ).
U toku dana očekuje se sunčano i veoma toplo vreme za ovaj period godine. Duvaće slab i umeren vetar, u košavskom području povremeno jak, južni i jugoistočni, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno i sa udarima olujne jačine. Najniža temperatura biće od 8 do 18 stepeni, a najviša od 29 do 33.
U Beogradu će sutra biti sunčano i toplo uz umeren, povremeno jak jugoistočni vetar. Najniža temperatura biće od 14 do 18 stepeni, a najviša oko 32.
Do utorka se očeukje pretežno sunčano vreme, jutra van košavskog područja biće prohladna, a tokom dana biće veoma toplo za poslednju dekadu septembra sa maksimalnom temperaturom od 29 do 33 stepena.
Od srede do kraja sedmice očekuje se da će temperatura biti u svakodnevnom i postepenom padu, a uz promenljivu oblačnost, povremeno se očekuju i kratkotrajne padavine, prvo u Vojvodini i zapadnoj Srbiji, a zatim i u ostalim krajevima.
Košava (jak jugoistočni vetar sa olujnim udarima na jugu Banata i u donjem Podunavlju) duvaće u ponedeljak (22. septembra), kao i u periodu od četvrtka do subote (25-27. septembra). U nedelju (28. septembra) očekuje se da će vetar biti u slabljenju.
