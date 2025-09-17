"SRBIJA ZIĐIN KOPER" DO JULA 2025. ULOŽIO 277,3 MILIONA DOLARA U ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE: U rudarskom Boru napredak u kvalitetu vazduha

KAKO ulaganja u zaštitu prirode i modernizaciju opreme mogu promeniti kvalitet života jednog rudarskog grada najbolje pokazuje Bor. Pre kompletne rekonstrukcije topionice, vazduh je bio izuzetno loš sa visokim koncentracijama sumpor-dioksida, a posle su se nivoi štetnih gasova drastično smanjili.

Promo

Kompanija "Srbija Ziđin Koper" je ulaganjima u tehničku rekonstrukciju proizvodnih i postrojenja za zaštitu životne sredine, bukvalno udahnula novi život borskom basenu sa 120 godina dugom istorijom rudarstva. Do kraja jula 2025, kineska kompanija je uložila ukupno 277,3 miliona dolara u ekološku sanaciju i zaštitu životne sredine, što je četiri puta više nego što je predviđeno Sporazumom o strateškoj saradnji. Fokus im je bio tretman dimnih gasova, prašine, otpadnih voda i čvrstog otpada, kao i ekološka sanacija. Zasađeno je ukupno 1,22 miliona stabala, čime je dodato 3,82 miliona kvadrata zelenih površina.

Posle kompletne obnove topionice, koncentracije sumpor-dioksida desetkovane

Bor se dugo godina pre preuzimanja RTB borio sa lošim vazduhom. Nisu bila izgrađena centralizovana postrojenja za sakupljanje ili tretman dimnih gasova, niti sistemi za odsumporavanje rezidualnih gasova. Sredinom aprila 2022. rad topionice je potpuno obustavljen, kako bi se započela tehnička rekonstrukcija. Krajem avgusta 2023. topionica je potpuno tehnički obnovljena i modernizovana. I kvalitet vazduha u gradu se znatno poboljšao, tako da koncentracije sumpor-dioksida više nisu prelazile regulatorne standarde.

- Od januara do jula 2025, prosečna koncentracija sumpor-dioksida emitovanog iz dimnjaka fabrike sumporne kiseline bila je samo 1,24 odsto od granične vrednosti što predstavlja smanjenje od 99,2 odsto u poređenju sa 2018 - pokazuju podaci Nacionalne mreže za automatsko praćenje kvaliteta vazduha (SEPA) Srbije. - U međuvremenu, prosečna koncentracija sumpor-dioksida zabeležena na pet SEPA gradskih stanica za monitoring bila je samo 8,7 procenata od granične vrednosti, što predstavlja smanjenje od 61,75 odsto u poređenju sa 2018.

1,22 miliona stabala je zasađeno, čime je dodato 3,82 miliona kvadrata zelenih površina

Od 2019. do kraja 2023, ukupna ulaganja u obnovu topionice iznosila su približno 413 miliona dolara, što je 156 odsto od prvobitno planiranih 265 miliona dolara. Od toga, u zaštitu životne sredine u topionici uloženo je više od 100 miliona dolara, što je četiri puta više nego što je predviđeno Sporazumom o strateškoj saradnji. Glavni razlog za povećanje ulaganja bila je izgradnja naprednijih i visoko automatizovanih postrojenja za zaštitu životne sredine.

- Kompanija će nastaviti da strogo reguliše rad fleš peći, konvertora i anodnih peći, jača prefinjeno upravljanje skladištenjem i transportom koncentrata bakra i dodatno unapređuje rad i održavanje sistema za tretman dimnih gasova - kažu u Kompaniji "Srbija Ziđin Koper". - Sarađivaćemo sa relevantnim naučno-istraživačkim institutima i projektantskim institucijama iz Kine i Srbije da bismo sproveli sveobuhvatne studije upravljanja životnom sredinom i razvili naknadne planove za poboljšanje životne sredine. Sa borskim Institutom radićemo na pokrivanju zemljišta i ozelenjavanju svojih starih jalovišta i odlagališta, a sa centralnim i lokalnim samoupravama nastavićemo da radimo na unapređenju životne sredine, čime će se nastojati da se postigne još bolji nivo kvaliteta vazduha.

Ziđin polumaraton

Borski Ziđin međunarodni polumaraton koji će se održati 2. novembra, okupiće, kako se očekuje, veći broj maratonaca i rekreativaca. Ovaj sportski događaj ne samo da promoviše sport i zdrav način života, već i simbolično oslikava transformaciju Bora u grad sa čistijom prirodom i zdravijom životnom sredinom. Polumaraton u gradu bakra i zlata pokazuje da Bor postaje mesto gde se razvoj zajednice povezuje sa unapređenjem kvaliteta vazduha i očuvanjem okoline.