HAOS NA GRANICI: Čekanje i do 4 sata, evo gde je situacija najkritičnija

В.Н.

15. 09. 2025. u 18:30

TERETNA vozila na graničnom prelazu Batrovci na izlazu iz zemlje očekuje zadržavanje četiri sata, saopštio je danas Auto-moto savez Srbije (AMSS)

Foto: Novosti

Prema informacijama Uprave granične policije od 17.15 časova, teretnjaci na izlazu iz Srbije čekaju i na graničnim prelazima Šid i Sremska Rača, po tri sata, kao i na Kelebiji, sat vremena.

Prema poslednjim informacijama dobijenim od JP "Putevi Srbije", na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila.

