TRGOVI, ULICE, ZGRADE UKRAŠENE TROBOJKAMA: Srbija i Srpska obeležavaju Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave

U SRBIJI i u Republici Srpskoj danas se obeležava Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave u znak sećanja na 15. septembar 1918. godine, kada je srpska vojska probila Solunski front, što je dovelo do raspada saveza Centralnih sila i okončanja Prvog svetskog rata.

Foto Novosti

Centralna manifestacija biće održana u Gadžinom Hanu, kod Niša.

Trgovi, ulice, zgrade institucija i značajnije raskrsnice širom Srpske ukrašene su trobojkama Republike Srpske i Srbije, koje svetle na LED displejima povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, koji se obeležava danas.



U Banjaluci su već sinoć u znaku srpskih zastava bili Gospodska ulica, Trg Krajine, istočni i zapadni tranzit i mnoga druga mesta, a na mnogim lokacijama nalaze se i LED displeji, prenosi RTRS.

Povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave u Doboju je objavljen LED displej, dok su ulice Trebinja okićene zastavama Republike Srpske i Srbije.

Narednih sedam dana biće održan veliki broj manifestacija, parlamentarni forum, kao i zajednička sednica Vlada Srpske i Srbije u Beogradu. Obeležavanje se završava 20. septembra vojnom paradom „Snaga jedinstva“ ispred Palate „Srbija“ u Beogradu.

Kao vid posebnog poštovanja prema herojskim precima koji su potukli neprijatelje 1918. i izborili se za veličanstvenu pobedu Srba u Prvom svetskom ratu, Vlada Srbije je 11. septembra 2020. donela odluku da se nadalje dan proboja Solunskog fronta, 15. septembar, obeležava kao Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Istovetnu odluku donela je i Vlada Republike Srpske.

Raspad frontova Centralnih sila, što je izazvano srpskim probojem Solunskog fronta, doveo je do okončanja Prvog svetskog rata, najrazornijeg koji je svet do tada video, odnosno kapitulacije prvo Bugarske i Turske, potom Austrougarske i Nemačke.

