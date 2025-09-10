VREME JE OPASNO: RHMZ upozorava - pašće puno kiše za kratko vreme, evo gde se očekuju najjače nepogode
REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod (RHMZ) je najavio da će u četvrtak biti umereno do potpuno oblačno i nestabilno, povremeno s kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, gradom i jakim ili olujnim vetrom i sa većom verovatnoćom pojave nepogode u zapadnoj, centralnoj i južnoj Srbiji.
Popaljeni meteoalarmi, vreme opasno i danas i sutra
Prema vremenskoj prognozi RHMZ, uz nestabilno vreme sa padavinama mogući su lokalni pljuskovi sa grmljavinom, koji izolovano mogu biti i izraženiji uz grad i jak ili olujni vetar.
- Za konkretne lokacije biće izdavana hitna upozorenja jedan do dva časa unapred - saopštio je RHMZ.
Veća verovatnoća pojave nepogode je u:
- Zapadnoj Srbiji
- centralnoj Srbiji
- južnoj Srbiji
Iz RHMZ poručuju da će danas u planinskim predelima duvati umeren i jak južni i jugozapadni, a u košavskom području jugoistočni vetar, u Banatu i donjem Podunavlju sa udarima olujne jačine, posle podne i uveče u slabljenju. U ostalim predelima vetar će uglavnom biti slab, promenljivog pravca. Najniža temperatura će biti od 16 do 24 stepeni, a najviša od 25 do 30 stepeni.
Potencijalno opasno vreme zbog kiše i grmljavine je u:
- Bačkoj
- Beogradu
- Istočnoj Srbiji
"Žuti" meteoalarm je uključen u ovim delovima Srbije zbog pljuska kiše ili jake kiša sa količinom padavina većom od 10 l/m² u periodu do tri sata. Moguće su:
poteškoće u urbanim sredinama (posebno problemi sa kišnom kanalizacijom i kišnim kolektorima)
problemi u saobraćaju i transportu, odlaganje već planiranih poljoprivrednih aktivnosti
šteta na pokretnoj i nepokretnoj imovini i povređivanje ljudi i životinja
Zbog grmljavine sa ili bez padavina postoji:
- rizik od udara groma
- opasnost za život ljudi i životinja
- problemi u radu svih uređaja koji koriste električnu energiju
- rizik od iniciranja pojave vatre
- problemi u telekomunikacijama
- mogući problemi u transportu električne energije zbog udara groma
- moguća je lokalna pojava intezivnih pljuskova, bujica i jakih udara vetra sa štetama na pokretnoj i nepokretnoj imovini
U krajevima gde će udari vetra biti veći od 17 m/s, odnosno, veći od 60km/h, moguće su:
- štete na pokretnoj i nepokretnoj imovini
- problemi u transportu i saobraćaju (zanošenje automobila na putevima)
- štete na šumama, drveću u parkovima i individualnom drveću ( lomljenje manjih i tanjih grana)
- problemi u građevinarstvu - naročitu u radu sa kranovima
- indirektna opasnost od povređivanja ljudi i životinja
- otežava već tešku situaciju ( šumski i drugi požari, ekološka katastrofa, ometanje akcija spašavanja)
Za veći deo Srbije RHMZ je za 11. septembar uključio „narandžasti“ meteoalarm zbog grmljavine i padavina, što znači da je vreme opasno u:
- Sremu
- zapadnoj Srbiji
- Šumadiji
- Pomoravlju
- jugoistočnoj Srbiji
- jugozapadnoj Srbiji
Očekuje se da pljusak kiše ili jaka kiša bude sa količinom padavina veća od 20 l/m² u periodu do tri sata. Ove pojave mogu imati uticaj na:
- izazivanje poplava i prouzrokovanje šteta u vezi sa poplavama
- probleme u svim aktivnostima poljoprivredne proizvodnje
- probleme u saobraćaju
- moguće pojave odrona i klizišta
- indirektni uticaj na bezbednost ljudi i životinja
Šta znači narandžasti meteoalarm: Vreme je opasno
- Vreme je opasno. Prognozirane su opasne vremenske pojave, a takvog su inteziteta da mogu prouzrokovati materijalnu štetu i biti opasne po ljude i životinje. Treba biti vrlo obazriv, svestan rizika i redovno informisan o detaljima očekivanih meteoroloških uslova. Pratiti savete koje daju nadležne državne službe - objašnjenje je za narandžasti meteoalarm na sajtu RHMZ.
Razvedravanje u petak
U većem delu Srbije u petak će biti suvo uz delimično razvedravanje, a uz promenljivu oblačnost kratkotrajna kiša moguća je tek ponegde u brdsko-planinskim predelima.
Vetar će biti slab i umeren, severozapadni. Najniža temperatura od 13 do 17 stepeni, a najviša od 27 do 31 stepen.
"Što je toplije, šanse za nepogode rastu"
Meteorolog Ivan Ristić najavio je da će u četvrtak pasti od 15 do 20 litara kiše po metru kvadratnom, lokalno i više, do 30-40 litara po kvadratu.
-U celoj Srbiji će danas padati kiša i biće svežije, maksimalno do 25 stepeni, za stepen manje i više. Veći deo dana se očekuju padavine, a prestanak kiše očekujem krajem dana i u toku noći. Što se tiče nepogoda, modeli mi daju više kiše, ali čim je toplo, blizu 30 stepeni može da bude nepogoda kada naiđu pljuskovi. Što je toplije, šanse za nepogode rastu - poručuje Ristić.
(Blic)
