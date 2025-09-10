Društvo

EVO KOJI GRADOVI SU PRVI NA UDARU LOŠEG VREMENA: Spremite kišobrane

D.K.

10. 09. 2025. u 16:10

UPOZORAVA se na mogućnost pojave grada, jakog ili olujnog vetra, posebno u centralnim i južnim predelima

ЕВО КОЈИ ГРАДОВИ СУ ПРВИ НА УДАРУ ЛОШЕГ ВРЕМЕНА: Спремите кишобране

Foto: Novosti/J.Š.

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je najnovije upozorenje na nevreme koje sutra stiže u Srbiju, međutim pljuskovi će našu zemlju pogoditi već danas, i to kroz sat vremena.

Kako se može videti na sajtu Vreme radar, prva jača kiša pašće na severozapadu zemlje u 15 časova, tačnije u Šidu, Sremskoj Mitrovici, Obrenovcu, Ubu, Valjevu, Lazarevcu, Osečini, Krupnju.

Do 18 časova one će prestati, a onda se ponovo očekuje pljusak, i to na samom severu zemlje. Kiša bi trebalo da padne u Bajmoku, Somboru, Odžacima, Apatinu. Oko 21 čas padavine će biti zabeležene i na jugozapadu zemlje, a u 22 časa pljuštaće u Beogradu.

Tokom noći vreme će ostati relativno suvo, pa se pljuskovi opet očekuju od 4 ujutru, a u 5 će jači ponovo biti u Beogradu. Ipak, građani treba da budu na posebnom oprezu sutra oko 11 časova, jer se, prema radaru, tada očekuju jači pljuskovi i grmljavina u celoj zemlji.

Unsplash

RHMZ će izdavati hitna upozorenja sat, dva pre samog nevremena

Podsetimo, RHMZ danas je izdao najnovije upozorenje za četvrtak, 11. septembar, u kojem se navodi da se na području zemlje očekuju pljuskovi i grmljavine, lokalno praćeni gradom i jakim ili olujnim vetrom. Zbog toga, naglašavaju, RHMZ će izdavati hitna upozorenja sat, dva pre samog nevremena.

Kako navodi RHMZ, najveća verovatnoća za pojavu nepogoda je u zapadnim, centralnim i južnim delovima Srbije.

- Pljuskovi i grmljavine koji se očekuju sutra izolovano će biti praćeni gradom i jakim ili olujnim vetrom, sa većom verovatnoćom pojave u zapadnoj, centralnoj i južnoj Srbiji. Za konkretne lokacije biće izdavana hitna upozorenja jedan do dva časa unapred - saopštio je RHMZ.

Unsplash

Vreme u Srbiji danas i sutra, upaljeni alarmi

Alarmi za sutra su upaljeni zbog ukupno 3 pojave - pljuskova, grmljavine i olujnog vetra!

Kako je ranije najavio RHMZ, nakon kiše koja je u jutarnjim satima osmotrena u Vojvodini i pojedinim delovima Beograda, u nastavku dana očekuje se uglavnom suvo vreme uz duže sunčane intervale na jugu Srbije i uz umerenu oblačnost na severu i u centralnim predelima.

- Kasnije posle podne i uveče povećanje nestabilnosti, pa se pojava kiše i pljuskova sa grmljavinom ponovo očekuje u Vojvodini, na jugozapadu i zapadu Srbije, dok se u toku noći lokalne padavine prognoziraju i u centralnim krajevima - napominju iz RHMZ.

U četvrtak, tačnije sutra, umereno do potpuno oblačno i nestabilno vreme, povremeno s kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, koji izolovano mogu biti i izraženiji uz grad i jak ili olujni vetar i sa većom verovatnoćom pojave nepogode u zapadnoj, centralnoj i južnoj Srbiji.

- U planinskim predelima duvaće umeren i jak južni i jugozapadni, a u košavskom području jugoistočni vetar, u Banatu i donjem Podunavlju sa udarima olujne jačine, posle podne i uveče u slabljenju. U ostalim predelima vetar će uglavnom biti slab, promenljivog pravca. Najniža temperatura od 16 do 24, a najviša od 25 do 30 stepeni - navode.

(Alo)

