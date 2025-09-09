Društvo

ANS OSUĐUJE ZLOUPOTREBU MEDIJA: N1 i Nova S svojim lažnim i tendencioznim izveštavanjem nastavljaju da blate sopstvenu državu

D.K.

09. 09. 2025. u 21:24

ASOCIJACIJA novinara Srbije pozdravlja jasne stavove evropske komesarke Marte Kos, koja je osudila mržnju, nasilje i napade na predstavnike vlasti i političke institucije.

АНС ОСУЂУЈЕ ЗЛОУПОТРЕБУ МЕДИЈА: Н1 и Нова С својим лажним и тенденциозним извештавањем настављају да блате сопствену државу

Asocijacija novinara Srbije

"Nažalost, mediji poput N1 i Nove S svojim lažnim i tendencioznim izveštavanjem nastavljaju da blate sopstvenu državu, izvrću činjenice i šire podele. Umesto da informišu, oni služe kao instrument manipulacije i stranih interesa", poručuju iz Asocijacija novinara Srbije i dodaju:

"ANS najoštrije osuđuje ovakvu zloupotrebu medija i podseća da je novinarstvo dužno da govori istinu, a ne da širi mržnju i dezinformacije".

