DETALJNA PROGNOZA DO NOVE GODINE: Ristić otkrio datum kad stiže ozbiljno zahlađenje i sneg
U SRBIJI se očekuje kišovit vikend sa toplim vremenom, a novo zahlađenje stiže tek u trećoj dekadi decembra.
U Srbiji će prvog dana vikenda biti umereno do potpuno oblačno vreme, mestimično s kišom slabog, a na istoku Srbije i umerenog intenziteta.
- Vidljivost će značajno biti smanjena (ispod 200 metara) u toku celog dana u brdsko-planinskim predelima južne i jugozapadne Srbije, a u jutarnjim satima kratkotrajno i po pojedinim kotlinama i u nižim predelima van košavskog područja.
Kratkotrajna pojava snega moguća je samo na visokim planinama (iznad 1.500 metara nadmorske visine). Vetar slab i umeren, a u oblasti Homolja, u dolini Dunava i Save povremeno i jak, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od četiri do osam stepeni, a najviša od sedam do 12 - najavio je Republički hidrometeorološki zavod i dodao da će u nedelju takođe biti oblačno sa slabom kišom.
Kišovit i drugi dan vikenda
- Početkom sledeće sedmice razvedravanje u planinskim predelima, gde se smanjena vidljivost zadržava sve do ponedeljka posle podne i uveče. Istovremeno, magla i niska oblačnost postaće češća pojava po kotlinama i nizijama (naročito u večernjim, noćnim i jutarnjim satima), ali uz sunčane periode tokom dana.
Vreme do kraja decembra
- Od prvog dana naredne sedmice očekuje se postepeni prestanak padavina uz razvedravanje i sunčane periode. Maksimalne temperature će biti od 10 do 15 stepeni u mestima gde nema magle, jutra hladna od nule do pet stepeni. Ono što je jako bitno očekuje se prestanak košave i polako ulazimo u period bez jakog, olujnog vetra do daljnjeg - ističe meteorolog Ivan Ristić i nastavlja:
- Od 11. decembra su veće šanse za niske oblake, maglu i temperatura će biti u postepenom padu jer će u većini mesta biti oblačno i maglovito sa maksimalnim iznosima od pet do deset stepeni Celzijusovih.
Oko 24. decembra sneg i u nižim predelima
Prema njegovoj najavi ozbiljnija promena vremena se očekujeu trećoj dekadi meseca.
- Po mojoj proceni jače zahlađenje sa snežnim padavinama moglo bi da usledi oko 24. decembra - najavljuje Ristić.
