Kreativne radionice Etno mreže senzacija za posetioce srpskog paviljona u Osaki

U SKLOPU prestižne svetske izložbe EXPO Osaka 2025, Paviljon Srbije bio je domaćin kreativnih radionica Etno mreže kroz koje je prošlo više od 1500 učesnika, zainteresovanih za tradicionalne tehnike izrade ručnog rada koje brižljivo neguju i prenose s generacije na generaciju čuvarke tradicije iz naše zemlje.

FOTO: Etno mreža

Republika Srbija je svoj paviljon u Osaki ispunila kulturnim sadržajima i kreativnim aktivnostima poput izložbene postavke i radionica Etno mreže koje su obogaćene i gastronomskom ponudom u okviru restorana, rekao je Žarko Malinović generalni komesar Srbije za EXPO 2025.

FOTO: Etno mreža

„Naš raznovrstan program uspeo je da privuče veliki broj posetilaca i snažno doprinese prepoznatljivosti našeg podneblja i izgradnji pozitivnog imidža Srbije u svetu. Zaključno sa 5. Septembrom, uspeli smo da dostignemo više od 800.000 posetilaca, a do kraja EXPO 2025 broj poseta našem paviljonu premašiće milion. Srpski paviljon u Osaki funkcioniše kao živa scena na kojoj se, kroz umetnost, tradiciju, inovacije i ukuse, Srbija predstavlja kao zemlja bogate kulture, otvorenosti i potencijala. Tome je doprinela i postavka autentičnog ručnog rada Etno mreže i njihove kreativne radionice u kojima su uživali brojni posetioci. Njihove pozitivne reakcije potvrđuju da smo na dobrom putu da kao zemlja ostavimo snažan utisak i gradimo nove mostove saradnje", rekao je Malinović.

FOTO: Etno mreža

Tim Etno mreže je uz podršku organizatora, posetiocima iz celog sveta demonstrirao tradicionalne tehnike izrade rukotvorima poput pustovanja, tkanja i narodnog veza. Predstavljajući zanate koji su vekovima bili sastavni deo srpskih domaćinstava i prenosili se s kolena na koleno, radionice Etno mreže su oživljavale veštine koje su i danas važan segment nematerijalnog kulturnog nasleđa Srbije.

FOTO: Etno mreža

„Ponosna sam što smo na ovako prestižnom događaju predstavili Srbiju na najbolji način - kroz rad i umeće naših veštih žena, čuvarki živog nasleđa. Njihov ručni rad nije samo tradicija, već i kanal kulturne diplomatije i ono najlepše iz Srbije što nas čini ponosnim pred svetom. Raduje me što su i izloženi eksponati izazvali veliko interesovanje i što je Srbija prepoznata kao zemlja bogate kulturne baštine. Misija Etno mreže je da veštine izrade ručnog rada sačuvamo od zaborava, da ih unapredimo i motivišemo mlade da se obučavaju i usavršavaju i time nastave da čuvaju nit tradicije i za naredne generacije“ izjavila je Violeta Jovanović, predsednica Etno mreže i izvršna direktorka NALED-a.

FOTO: Etno mreža

Zahvaljujući saradnji sa paviljonima Portugala, Monaka i Jermenije, paviljon Srbije dodatno je osnažio svoju međunarodnu vidljivost, promovišući kulturnu razmenu, zajedničke vrednosti EXPO-a i ideju međusobnog povezivanja nacija. Kroz zajednički video-kviz sa Portugalom, ideja EXPO-a približena je mlađoj publici, dok su radionice Etno mreže, realizovane sa predstavnicama Monaka i Jermenije, istakle bogatstvo nematerijalnog kulturnog nasleđa Srbije i značaj saradnje kroz kreativne i edukativne sadržaje.