Društvo

MONAŠKI KUVAR – OD 21. SEPTEMBRA NA TV NEWSMAX BALKANS: Premijerno prikazan novi dokumentarni serijal "Novosti"

В. Н.

08. 09. 2025. u 16:20

U SVEČANOJ sali Central Hall MTS Dvorane danas je održana promocija dokumentarnog serijala „Monaški kuvar“, autentičnog dela u produkciji „Novosti“, koji na jedinstven način spaja duhovnost, tradiciju i čoveka.

МОНАШКИ КУВАР – ОД 21. СЕПТЕМБРА НА ТВ NEWSMAX BALKANS: Премијерно приказан нови документарни серијал Новости

Foto: D. Milovanović

Serijal će se od 21. septembra emitovati na televiziji Newsmax Balkans, nedeljom od 9 časova ujutru.

Publika je imala priliku da među prvima pogleda epizodu „Simeon i Ana“, posvećenu nesvakidašnjoj životnoj priči supružnika koji su, nakon 65 godina zajedničkog života, odlučili da se zamonaše. Njihova odluka, zabeležena kamerom „Novosti“, svedoči o neprolaznoj veri, predanosti i ljubavi koja traje i u večnosti.

Foto: D. Milovanović

Reditelj serijala Miljan Gogić istakao je da „Monaški kuvar“ nije priča o kuvanju u uobičajenom smislu, već o duhovnoj trpezi na koju smo svi pozvani.

- Ovaj jedinstveni serijal govori o tipiku pojedinih svetinja, njihovoj ekonomiji i svakodnevici, ali i o duhovnom kuvanju koje nadilazi mere sastojaka - rekao je Gogić.

Foto: D. Milovanović

Petar Jončić iz redakcije dokumentarnog programa Newsmax Balkans naglasio je da će serijal pronaći svoju publiku upravo zbog jednostavnosti i neposrednosti.

- Televizija je odigrala veliku ulogu u promociji pravoslavlja, vere i duhovnosti, a “Monaški kuvar” je nastavak tog puta. Likovi igumana, vladika i iskušenika prikazani u ovom serijalu postaju nam bliski i podstiču nas da razmišljamo o sopstvenom životu - rekao je Jončić.

Foto: D. Milovanović

Serijal „Monaški kuvar“ donosi ekskluzivne kadrove i razgovore iz manastira u Srbiji, Republici Srpskoj, Crnoj Gori i Hrvatskoj, otkrivajući priče do kojih publika retko može da dođe. Posebnost projekta ogleda se u pristupima svetinjama koje su često zatvorene za kamere i u autentičnim svedočanstvima o duhovnosti i svakodnevnom životu monaha.

Foto: D. Milovanović

Saradnja „Novosti“ i televizije Newsmax Balkans potvrđuje misiju oba medija – da kroz kvalitetan sadržaj čuvaju, beleže i prenose ono što čini identitet jednog naroda: veru, kulturu i običaje.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
EUROBASKET 2025 DOBIJA NOVU DIMENZIJU UZ OVU PONUDU

EUROBASKET 2025 DOBIJA NOVU DIMENZIJU UZ OVU PONUDU