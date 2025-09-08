MONAŠKI KUVAR – OD 21. SEPTEMBRA NA TV NEWSMAX BALKANS: Premijerno prikazan novi dokumentarni serijal "Novosti"
U SVEČANOJ sali Central Hall MTS Dvorane danas je održana promocija dokumentarnog serijala „Monaški kuvar“, autentičnog dela u produkciji „Novosti“, koji na jedinstven način spaja duhovnost, tradiciju i čoveka.
Serijal će se od 21. septembra emitovati na televiziji Newsmax Balkans, nedeljom od 9 časova ujutru.
Publika je imala priliku da među prvima pogleda epizodu „Simeon i Ana“, posvećenu nesvakidašnjoj životnoj priči supružnika koji su, nakon 65 godina zajedničkog života, odlučili da se zamonaše. Njihova odluka, zabeležena kamerom „Novosti“, svedoči o neprolaznoj veri, predanosti i ljubavi koja traje i u večnosti.
Reditelj serijala Miljan Gogić istakao je da „Monaški kuvar“ nije priča o kuvanju u uobičajenom smislu, već o duhovnoj trpezi na koju smo svi pozvani.
- Ovaj jedinstveni serijal govori o tipiku pojedinih svetinja, njihovoj ekonomiji i svakodnevici, ali i o duhovnom kuvanju koje nadilazi mere sastojaka - rekao je Gogić.
Petar Jončić iz redakcije dokumentarnog programa Newsmax Balkans naglasio je da će serijal pronaći svoju publiku upravo zbog jednostavnosti i neposrednosti.
- Televizija je odigrala veliku ulogu u promociji pravoslavlja, vere i duhovnosti, a “Monaški kuvar” je nastavak tog puta. Likovi igumana, vladika i iskušenika prikazani u ovom serijalu postaju nam bliski i podstiču nas da razmišljamo o sopstvenom životu - rekao je Jončić.
Serijal „Monaški kuvar“ donosi ekskluzivne kadrove i razgovore iz manastira u Srbiji, Republici Srpskoj, Crnoj Gori i Hrvatskoj, otkrivajući priče do kojih publika retko može da dođe. Posebnost projekta ogleda se u pristupima svetinjama koje su često zatvorene za kamere i u autentičnim svedočanstvima o duhovnosti i svakodnevnom životu monaha.
Saradnja „Novosti“ i televizije Newsmax Balkans potvrđuje misiju oba medija – da kroz kvalitetan sadržaj čuvaju, beleže i prenose ono što čini identitet jednog naroda: veru, kulturu i običaje.
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
"NEKAD TE MRZE, NEKAD TE VOLE..." Vratio se Mladen, Dea iznenadila objavom
MLADEN Mijatović, bivši dugogodišnji izabranik voditeljke Dee Đurđević, vratio se u Srbiju.
08. 09. 2025. u 11:17
Komentari (0)