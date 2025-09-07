FORMIRAO SE OLUJNI SISTEM NAD SRBIJOM: U ovom delu zemlje pljušti kiša više od 12 sati
I DOK je širom Srbije vreme vedro, bez oblaka i pravo letnje, centralni deo Vojvodine od noćas se nalazi na udaru veoma obilnih pljuskova sa grmljavinom.
Oko ponoći se nad pograničnim delom Srema, Bačke i Banata formirao olujni sistem sa veoma obilnim pljuskovima i jakom grmljavinom.
S obzirom na veoma slabe visinse struje, ovaj sistem tokom noći i današnjeg dana skoro da je bio nepokretan, odnosno slabo pokretljiv i to u sklopu slabog južnog visinskog strujanja prema severu.
Na najjačem udaru padavina našao se centralni deo Banata i šire područje Zrenanijna.
Potop nad ovim predelima trajao je sa kraćim prekidima više od 12 sati i na vrlo malom prostoru procenjuje se da je palo od 50 do 100 litara kiše po kvadratnom metru, što su prosečne padavine za mesec do dva dana.
Koliko je ovaj sistem lokalan i na malom prostoru, govori i podatak da svega nekoliko kilometara dalje nije bilo ni kapi kiše.
Dobra vest je da će ovaj sistem u narednih sat vremena potpuno iščeznuti nad napomenutim delom Vojvodine i pljuskovi prestati.
Usled jačeg razvoja konvektivne oblčanosti, lokalnih pljuskova sa grmljavinom do kraja dana biće na istoku i jugoistoku Srbije i to uglavnom u brdsko-planinskim predelima.
Trenutne temperature u Srbiji kreću se od 26 na severu do 32°C na jugoistoku Srbije, u Beogradu je 28 stepeni.
Sjenica meri 25, Zlatibor 23, a Kopoanik 16 stepeni.
(Telegraf)
Preporučujemo
UPALjEN METEO ALARM ZBOG 2 POJAVE: Ove delove Srbije očekuje jaki pljuskovi i grmljavina
07. 09. 2025. u 09:12
VREME DANAS: Biće i sunca i oblaka
07. 09. 2025. u 01:00
SPREMA SE KATASTROFA: Evropa je na nogama- ove države biće najugroženije (VIDEO)
06. 09. 2025. u 20:16
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
"NEKAD TE MRZE, NEKAD TE VOLE..." Vratio se Mladen, Dea iznenadila objavom
MLADEN Mijatović, bivši dugogodišnji izabranik voditeljke Dee Đurđević, vratio se u Srbiju.
08. 09. 2025. u 11:17
Komentari (0)