FORMIRAO SE OLUJNI SISTEM NAD SRBIJOM: U ovom delu zemlje pljušti kiša više od 12 sati

I DOK je širom Srbije vreme vedro, bez oblaka i pravo letnje, centralni deo Vojvodine od noćas se nalazi na udaru veoma obilnih pljuskova sa grmljavinom.

Foto Shutterstock

Oko ponoći se nad pograničnim delom Srema, Bačke i Banata formirao olujni sistem sa veoma obilnim pljuskovima i jakom grmljavinom.

S obzirom na veoma slabe visinse struje, ovaj sistem tokom noći i današnjeg dana skoro da je bio nepokretan, odnosno slabo pokretljiv i to u sklopu slabog južnog visinskog strujanja prema severu.

Na najjačem udaru padavina našao se centralni deo Banata i šire područje Zrenanijna.

Potop nad ovim predelima trajao je sa kraćim prekidima više od 12 sati i na vrlo malom prostoru procenjuje se da je palo od 50 do 100 litara kiše po kvadratnom metru, što su prosečne padavine za mesec do dva dana.

Koliko je ovaj sistem lokalan i na malom prostoru, govori i podatak da svega nekoliko kilometara dalje nije bilo ni kapi kiše.

Dobra vest je da će ovaj sistem u narednih sat vremena potpuno iščeznuti nad napomenutim delom Vojvodine i pljuskovi prestati.

Usled jačeg razvoja konvektivne oblčanosti, lokalnih pljuskova sa grmljavinom do kraja dana biće na istoku i jugoistoku Srbije i to uglavnom u brdsko-planinskim predelima.

Trenutne temperature u Srbiji kreću se od 26 na severu do 32°C na jugoistoku Srbije, u Beogradu je 28 stepeni.

Sjenica meri 25, Zlatibor 23, a Kopoanik 16 stepeni.

(Telegraf)