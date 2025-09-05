OPAKA ZARAZA U ZEMUNSKOM VRTIĆU: U kontaktu sa zaraženima 86 osoba, roditelji u panici

TROJE mališana iz zemunskog vrtića, koji pripada Predškolskoj ustanovi "Dr Sima Milošević", u periodu od samo dve nedelje zarazilo se šugom - parazitskim oboljenjem kože, za koje mnogi veruju da je odavno iskorenjeno!

Roditelji mališana koji idu u to obdanište su zabrinuti, pa su mnogi od njih, kako saznajemo, ostavili decu kod kuće.

- Prvi put smo obavešteni preko Vajber grupe 20. avgusta. Kasnije smo saznali da je dete imalo potvrđenu šugu još 13. avgusta, ali su nam rekli da je procedura zahtevala dodatno vreme. Sledeći slučaj potvrđen je 25. avgusta, a treći samo tri dana kasnije - priča za Kurir majka od jednog od deteta iz vrtića, dodajući da su roditelji pisali PU "Dr Sima Milošević" i tražili dodatne informacije:

- Rekli su da je epidemiolog izašao na teren i da su sve mere sprovedene. Ali datumi obolevanja koje su naveli nisu isti kao oni koje smo dobili od vaspitača. Najvažnije pitanje - da li je bezbedno da decu šaljemo u vrtić, ostalo je bez odgovora. Svi smo zabrinuti. Neki roditelji su uzeli odmor, neki bolovanje, dovijamo se kako znamo i umemo. U jednoj grupi od 25 dece, od 28. avgusta samo jedno ide u vrtić.

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd potvrdio je za Kurir da su u periodu od 13. do 28. avgusta registrovana tri slučaja šuge u tom vrtiću. Zaraženo je jedno dete iz predškolske, jedno iz srednje i jedno iz starije jaslene grupe.

- U kontaktu sa zaraženima je bilo ukupno 86 osoba - 70 dece, devet zaposlenih i sedam članova porodice. Klinička slika obuhvatala je svrab i promene na koži - stomaku, šakama i stopalima. Decu je pregledao i dermatovenerolog u KBC Zemun, gde je i potvrđena dijagnoza šuge. Odmah su izolovani i uvedena im je antiskabiozna terapija (terapija protiv šuge, prim. aut.) - navode u Zavodu Beograd i dodaju da je utvrđeno da se ova deca međusobno druže i van vrtića.

Nadzor je izvršila i sanitarna inspekcija Ministarstva zdravlja.

- Svu decu i zaposlene u vrtiću koji su bili u kontaktu su zaraženom decom pregledao je nadležni lekar i prepisana im je terapija prema protokolu za bliske kontakte sa obolelima. U vrtiću su pooštrene mere opšte i lične higijene i naložena je dezinfekcija u čitavom objektu - kažu u Zavodu, dodajući da se epidemija šuge može prijaviti u slučaju da ima više povezanih slučajeva obolevanja u istoj vrtićkoj grupi:

- U ovom trenutku boravak dece u vrtiću je bezbedan, ali je jako važno da se svi pridržavaju propisanih mera.

Podaci, međutim, pokazuju da šuga u Beogradu nije stvar prošlosti. Od početka godine do 30. avgusta registrovana su 223 slučaja, od čega 33 samo tokom avgusta. U toku cele prošle godine na teritoriji glavnog grada evidentirano je 350 obolelih, a u poslednjih pet godina - 2.599 slučajeva.

