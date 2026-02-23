SRBI U CENTRU SKANDALA SVETSKIH RAZMERA! Još Srba hitno izbačeno iz tenisa, uradili ono što nikako nisu smeli!?

Najnovije vesti iz tenisa su šokantne.

"Novosti" vam u celosti prenose saopštenje Međunarodne agencije za integritet tenisa (ITIA), a u njemu se navodi i da su dve Srpkinje suspendovane do daljnjeg iz "belog sporta" i to zbog "potencijalno najtežeg prekršaja", o čijoj kazni će potom biti reči.

"Međunarodna agencija za integritet tenisa (ITIA) danas potvrđuje da su troje tenisera privremeno suspendovani, do potpunog razmatranja optužbi iz Programa za borbu protiv korupcije u tenisu (TACP).

Suspenzije su izdate Marku Kaufmanu iz Rusije po odeljku F.3.b.i.1 (nepoštovanje zahteva) i Draginji Vuković i Mili Mašić iz Srbije po odeljku F.3.b.i.4 (verovatnoća teškog prekršaja) TACP-a.

Dvadesetogodišnji Kaufman, koja je u septembru 2025. godine dostigao najbolji plasman u karijeri na svetskoj rang listi u dublu (2023.), privremeno je suspendovan od 24. decembra 2025. godine.

Devet januara 2026. godine, Kaufman je iskoristio svoje pravo da se žali na izricanje privremene suspenzije nezavisnom službeniku za saslušanja o borbi protiv korupcije (AHO), pre nego što je obavestio predsednika panela AHO-a, profesora Ričarda Meklarena, o svojoj nameri da se povuče iz postupka, što je dovelo do odlaganja.

Nakon što nije primljena dalja prepiska od igrača, američka sportska direktorka (AHO) Diana Tešić je 18. februara 2026. godine odbacila Kaufmanovu žalbu.

Dvadesetosmogodišnja Mašićeva, koja je u decembru 2024. godine dostigla najbolji rezultat u karijeri na svetskom rangiranju u singlu, 875. mesto, privremeno je suspendovana od 24. decembra 2025. godine. Dana 23. januara 2026. godine, Mašićeva je iskoristila svoje pravo da se žali na izricanje privremene suspenzije američkoj sportskoj direktorki (AHO). Dana 19. februara 2026. godine, američka sportska direktorka Čarls Holander KC je odbacila žalbu Mašićeve.

Dvadesetpetogodišnja Vukovićeva, koja je u septembru 2025. godine dostigla najbolji rezultat u karijeri na svetskom rangiranju u singlu, 527. mesto, privremeno je suspendovana od 17. decembra 2025. godine. Vukovićeva je odlučila da se ne žali na njihovu privremenu suspenziju američkoj sportskoj direktorki.

Tokom privremenih suspenzija, pojedincima je zabranjeno da sude/igraju, treniraju ili prisustvuju bilo kom teniskom događaju koji su odobrili ili sankcionisali članovi ITA (ATP, ITF, VTA, Teniski savez Australije, Francuska teniska federacija, Vimbldon i Teniski savez SAD) ili bilo koje nacionalno udruženje.

ITIA je nezavisno telo koje su osnovali finansijeri tenisa radi promocije, podsticanja, unapređenja i zaštite integriteta profesionalnih teniskih događaja širom sveta", zaključuje se u saopštenju.

Draginja i Mila nisu jedine!

Podsetimo, 20. januara još dvoje Srbija je sankcionisano, a tadašnje saopštenje ITIA glasilo je ovako:

"Međunarodna agencija za integritet tenisa danas potvrđuje da je pet osoba privremeno suspendovano, dok se ne razmotre optužbe u okviru Programa za borbu protiv korupcije u tenisu (TACP).

Suspenzije su izrečene za dve teniserke, Alani Tuajevoj (Rusija) i Nikol Paleček (Srbija), i trojici teniskih sudija nacionalnog nivoa, Marku Ristiću (Srbija), Žoltu Bagošu i Tamašu Tarnaiju (Mađarska). Sve privremene suspenzije su izdate u skladu sa odeljkom F.3.b.i.4 (verovatnoća teškog prekršaja) TACP-a.

F.3.b.i.4 glasi: „Postoji verovatnoća da je osoba počinila korupcijski prekršaj koji je iznad kategorije C2 Smernica za sankcionisanje i u ako ne bi bilo privremene suspenzije, integritet tenisa bi postao narušen, a šteta koja bi nastala odsustvom privremene suspenzije nadmašila bi štetu privremene suspenzije za spomenutu osobu ili osobe.“

Nijedna od pet osoba nije izabrala da se žali na svoje privremene suspenzije nezavisnom službeniku za saslušanje o borbi protiv korupcije.

Dvadesetšestogodišnja Tuajeva, koja je u septembru 2025. godine dostigla 1282. mesto na svetskoj rang listi, što je njen najbolji rezultat u karijeri, privremeno je suspendovana od 19. decembra 2025. godine.

Dvadesetdvogodišnja Paleček, koja je u junu 2021. dostigla 1248. mesto na svetskoj rang listi, privremeno je suspendovana od 24. decembra 2025.

Ristićeva privremena suspenzija je počela 17. decembra 2025. dok su Bagoši i Tarnai privremeno suspendovani od 24. decembra 2025."

