TVITERAŠI POSTAVILI PITANJE: S obzirom da je tužio novinarku Andrijanu Nešić, da li će Zdenko Tomanović sad da tuži plenumaše?

В. Н.

23. 02. 2026. u 13:29

KORISNICI na mreži Iks se pitaju da li će Zdenko Tomanović sada da tuži plenumaše, zbog toga što im cure audio snimci sa plenuma, a na kojima se priča da je on čovek koji stoji iza njih.

Foto: Printskrin

- Da li će Zdenko Tomanović da tuži ove plenumaše što im malo, malo procure audio snimci sa plenuma, gde za njega pričaju da je čovek koji stoji iza njih? S obzirom da je tužio novinarku Andrijanu Nešić jer je navela da je ono što je piculići blokaderi tvrde istina, logično je da sad Toman tuži i piculiće. Ili... - navodi se u objavi na mreži X.

