TVITERAŠI POSTAVILI PITANJE: S obzirom da je tužio novinarku Andrijanu Nešić, da li će Zdenko Tomanović sad da tuži plenumaše?

KORISNICI na mreži Iks se pitaju da li će Zdenko Tomanović sada da tuži plenumaše, zbog toga što im cure audio snimci sa plenuma, a na kojima se priča da je on čovek koji stoji iza njih.

Foto: Printskrin

- Da li će Zdenko Tomanović da tuži ove plenumaše što im malo, malo procure audio snimci sa plenuma, gde za njega pričaju da je čovek koji stoji iza njih? S obzirom da je tužio novinarku Andrijanu Nešić jer je navela da je ono što je piculići blokaderi tvrde istina, logično je da sad Toman tuži i piculiće. Ili... - navodi se u objavi na mreži X.