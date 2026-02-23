(MAPA) POGLEDAJTE ŠTA SE NADVILO NAD BALKANOM: Stiže pojava koju smo svi iščekivali, temperature najzad i do 20 stepeni

VREMENSKA situacija u Evropi se drastično menja, piše meteorološki portal Severe Weather Europe. Nakon skoro mesec dana neprekidnih kiša, snega i poplava u Španiji, Portugalu i na Mediteranu, kontinent ulazi u period neuobičajeno toplog vremena.

Centralna Evropa i Balkan ove nedelje doživeće pravi "dah proleća" - negde će temperature dostići i 20°C, dok će u planinskim i brdskim predelima doći do ubrzanog topljenja snega, sa mogućim poplavama u dolinama i priobalnim rekama.

Šta je toplotna kupola i kako funkcioniše

Fenomen koji stoji iza ovih neuobičajeno toplih dana poznat je kao toplotna kupola. Radi se o stabilnom području visokog pritiska koje se razvija u višim slojevima atmosfere i deluje kao "poklopac", zadržava topli vazduh pri tlu i sprečava prodor hladnog vazduha iz polarnih oblasti.

Vazduh se podiže i spušta unutar kupole, što dovodi do neuobičajeno visokih temperatura u nizinama i ubrzanog topljenja snega u planinskim predelima. U ekstremnim slučajevima, toplotna kupola može trajati nekoliko dana ili čak nedelja, a posledice osećaju svi: priroda, ljudi i svakodnevni život.

Uticaj toplotne kupole na ljude i životnu sredinu

U Alpima i drugim planinskim oblastima sa debelim snežnim pokrivačem, ubrzano topljenje snega može izazvati porast reka i lokalne poplave. Reke u dolinama i pritoke većih reka mogu brzo narasti, pa lokalne vlasti upozoravaju na mogućnost vanrednih mera.

Dugotrajna izloženost visokim temperaturama može izazvati:

Toplotni udar

Dehidrataciju

Iscrpljenost

Posebno su ugroženi:

Stariji

Deca

Hronični bolesnici

Ljudi koji rade na otvorenom

Vreme na Balkanu u narednih nekoliko dana

Početak nedelje (ponedeljak - utorak)

Visok pritisak sa Iberijskog poluostrva i Mediterana polako se širi ka centralnoj Evropi. Već u ponedeljak temperature će biti 6 - 10°C iznad proseka za februar u zapadnoj i južnoj Evropi. Centralna Evropa, uključujući Nemačku, Češku i Austriju, počinje da oseća uticaj toplotnog talasa, dok Balkan polako ulazi u period neuobičajeno toplog vremena.

Sredina nedelje (sreda - četvrtak)

Toplotna kupola potpuno preuzima kontrolu nad velikim delom Evrope. U nizinama Nemačke, Češke, Austrije, Slovenije i Hrvatske temperature dostižu 14 - 18°C, a u nekim delovima Balkana lokalno i do 20°C.

Alpi, koji su poslednjih nedelja bili prekriveni snegom, sada će doživeti ubrzano topljenje, što može izazvati poplave u dolinama i priobalnim područjima reka. U kombinaciji sa mogućim kišnim padavinama, ovo može predstavljati ozbiljan izazov za lokalne vlasti i stanovništvo.

Kraj nedelje (petak - nedelja)

Toplota se širi ka istoku i jugoistoku Evrope, zahvatajući Italiju, Srbiju, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru i ostatak Balkanskog poluostrva. Temperature u tim regionima dostižu sredinu desetih, a lokalno i do 20°C.

Centralna i severna Evropa, uključujući Dansku, južnu Švedsku i Norvešku, takođe će osetiti neuobičajeno visoke temperature, sa odstupanjima od 12–16°C iznad proseka za kraj februara.

Šta nas očekuje u martu

Iako toplotna kupola dominira krajem februara, meteorološki modeli pokazuju da bi početkom marta novi prodori sa Atlantika mogli doneti promenljivo i dinamično vreme. Prolećni uslovi u februaru biće kratki, ali intenzivni. pravi „dah proleća” pre mogućeg povratka zimskih obrazaca.

Za Balkan i centralnu Evropu ovo je prilika da se osete prolećni uslovi, ali i podsetnik na moguće rizike koje donosi nagla promena temperature, posebno u planinskim i snegom bogatim oblastima.

