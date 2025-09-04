TOKOM NOĆI U KONTAKTU SA BOLNICAMA I POLICIJOM: Ambasada Srbije saopštila najnovije informacije iz Lisabona

AMBASADA Republike Srbije u Portugaliji saopštila je danas da u ovom trenutku nema podataka da su državljani Srbije među povređenjima ili nastradalima.

Foto: AP

Ambasada je navela da je tokom noći bila u kontatku sa bolnicama, MUP i Ministarstvom inostranih poslova Portugalije, kao i da će nastaviti da prati situaciju i da bude na vezi sa institucijama u slučaju potrebe za bilo kakvom vrstom asiatencije za građane Srbije.

🚨 ALERTE | Le funiculaire emblématique de Lisbonne, Gloria, également connu sous le nom d'Elevador Da Glória, a déraillé, faisant au moins 20 victimes.#Lisbonne pic.twitter.com/vDD5S58Cid — Le Fil Express (@LeFilExpress) September 3, 2025

U Lisabonu je u sredu došlo do nesreće kada je žičara iskliznula iz šina, i tom prilikom poginulo je 15 osoba, dok je najmanje 23 povređeno od kojih pet teško.

Žičara je prevozila više od 40 ljudi.

(Tanjug)