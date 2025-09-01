OLUJNI OBLAK JURI KA SRBIJI: Evo kada stižu pljuskovi, oglasio se RHMZ
DO KRAJA dana u većem delu Srbije toplije, a promenljiva oblačnost se očekuje uglavnom na istoku i u planinskim predelima.
Vetar slab i umeren, na istoku povremeno i jak zapadni i severozapadni. Najviša temperatura od 27 do 31 °S, najavio je Republički hidrometeorološki zavod.
VREME NAREDNIH DANA
U utorak (02.09.) sunčano i toplo uz slab i umeren južni i jugoistočni vetar. Uveče postepeno umereno naoblačenje sa zapada, koje će tokom noći na severu ponegde usloviti kišu i pljuskove s grmljavinom, a vetar će biti u skretanju na umeren i jak zapadni i severozapadni.
Najniža temperatura od 9 do 18 °S, a najviša od 30 do 34 °S.
U sredu i četvrtak (03-04.09.) promenljivo oblačno i malo svežije, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, češćim i lokalno izraženijim u sredu.
Od petka (05.09.) umereno toplo uz smenu sunčanih i oblačnih intervala.
U većini mesta biće suvo sa maksimalnim temperaturama malo ispod ili oko 30 °S, a kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom biće lokalnog karaktera.
(Kurir)
BONUS VIDEO-
