MALO SE I UŠTEDELO: Kraljevčani zadovoljni novim cenama (VIDEO)

Г.Ш.

01. 09. 2025. u 16:19

I KRALjEVČANI su zadovoljni nižim cenama koje su ih danas sačekale na policama makreta.

МАЛО СЕ И УШТЕДЕЛО: Краљевчани задовољни новим ценама (ВИДЕО)

Foto: Novosti

Jedan Kraljevčanin izašao je u kupovinu da kupi sokove za unučiće. 

Kako kaže, danas se malo i uštedelo. 

- Kupio sam sokove za unuke, vodu... Malo se i uštedelo - kaže nam ovaj Kraljevčanin i dodaje da smatra da će ograničenje trgovačkih marži doprineti poboljšanju životnog standarda ljudi. 

- Daj Bože da imamo. Ko radi, taj ima, ko ne radi, taj nema - dodao je on. 

Pogledajte snimak:

Podsetimo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić predstavio je pre sedam dana sveobuhvatni paket ekonomskih mera usmerenih na poboljšanje životnog standarda građana. Jedna od pet predstavljenih ekonomskih mera bilo je upravo ograničenje trgovačkih marži na osnovne životne namirnice. 

Kako je predsednik tom prilikom istakao u Srbiji na minimalnu potrošačku korpu ide 47,8%, te ljudima ostaje malo novca za druge proizvode. 

- Obuhvatili smo 3000 proizvoda iz 23 grupe. Reč je o kućnoj hemiji, pasta, šampona, sapuna; deterdženti za pranje svega; onda imate papirnu galanteriju - ubruse, folije, pelene za bebe, odrasle. Imate mahunarke, pirinač kao posebnu grupu, bezalkoholna pića, kafa i čaj; slane konditorske proizvode; povrće i voće; zamrznute proizvode; sirće kao posebnu kategoriju; testeninu; smrznutu ribu; griz; brašno sve vrste; mlečne i kiselomlečne prozvode i jaja sva; pasulj; slatke konditore; sve vrste ulja; hleb i peciva; sve vrste mesa i prerađevina; prerađeno voće i povrće (džemove, marmelade...); začinska grupa; šećer i med; hranu za bebe i decu; posebnu grupu maramice. Sve 23 grupe obuhvaćene su našim maržama. One će biti maksimalno 20%, a sada se kreću u najvećim lancima sa najvećim prometom na 45,2% trgovačke marže. 4 najveća lanca u našoj zemlji, generišu 51% ukupne trgovine na malo u našoj zemlji što se tiče ovih proizvoda - naveo je tada Vučić. 

Sedam dana kasnije, ova mera već daje rezultate, u marketima širom zemlje snižen je veliki broj osnovnih životnih namirnica.

