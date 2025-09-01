Društvo

OTIŠAO SAM U PENZIJU SA 26.000, SAD IMAM PREKO 50! Meštanin Bajine Bašte: Zadovoljan sam, živeo predsednik Vučić! (VIDEO)

01. 09. 2025. u 10:17

NAŠI najstariji sugrađani izuzetno su zadovoljni najavljenim povećanje penzija od 12%.

Zadovoljni su i značajnim smanjenjem cena od danas u marketima širom naše zemlje, koje je usledilo kao posledica vladine uredbe o organičenju trgovačkih marži. 

-To je najbolja stvar koja nam se odavno nije dogodila. Naš predsednik uvek zna prijatno da nas iznenadi, u momentima kada nam nije baš dobro. To će puno značiti. Ja sam otišao u penziju sa 26 hiljada, sad imam preko 50. Ja sam zadovoljan. Živeo naš predsednik Aleksandar Vučić! - rekao nam je jedan meštanin Bajine Bašte. 

