BAHATE VOZAČE USPORAVAĆE METALNA PIRAMIDA: Novi "ležeći policajac" aktivira se čim neko prekorači brzinu, evo kako izgleda

28. 08. 2025. u 13:42

MNOGE države muče muku s prebrzom vožnjom i bahatim vozačima koji ugrožavaju bezbednost u saobraćaju. Ležeći policajci i ograničavanje brzine u naseljenim mestima čini se da nekada nisu dovoljni. Međutim, francuski studenti dosetili su se genijalnog rešenja - novog saobraćajnog usporivača vozila, modernije verzije "ležećih policajaca".

Foto: D. Balšić

Novi "ležeći policajac" pod nazivom "BumpGuard" delo je francuskih studenata/inovatora Tea Hofmana i Luisa Markoneta sa Univerziteta sa Univerziteta u Nensiju.

Oni su osmislili novi regulator brzine vozila koji omogućava poboljšanje protočnosti saobraćaja i zaštitu najranjivijih učesnika u saobraćaju u područjima gde je maksimalna dozvoljena brzina ograničena na 30 km/h, piše HAK.

Kako funkcioniše ovaj "ležeći policajac"

Radar instaliran ispred ivičnjaka meri brzinu vozila koja dolaze u susret, a informacije se prenose bezbednosnoj opremi koja se aktivira samo ako se prekorači ograničenje brzine.

Zatim, svetlosni signal upozorava vozača da uspori jer će se aktivirati „ležeći policajac".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Šta se dešava ako vozač ne uspori

U slučaju da vozač ne uspori, aktiviraće se "ležeći policajac" sa metalnom piramidom visine devet centimetara. Kada se uređaj instalira u blizini pešačkog prelaza, drugi svetlosni signal obaveštava pešake o dolasku vozila koje prebrzo kreće.

Ovaj "ivičnjak" predstavlja dobro rešenje za postavljanje u blizini škola, bolnica itd, a njegova proizvodnja u Francuskoj očekuje se naredne godine.

