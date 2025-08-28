VELIKA PROMENA ZA VOZAČE: Zamena vozačke dozvole bez šaltera - brzo i lako na kućnu adresu

KANCELARIJA za informacione tehnologije i elektronsku upravu saopštila je da je od danas na portalu eUprava omogućena unapređena elektronska usluga Zamena vozačke dozvole svim registrovanim korisnicima Portala, tj. eGrađanima.

Foto: D. Balšić

Ova usluga omogućava građanima da brže, lakše i jednostavnije podnesu zahtev za zamenu vozačke ili probne vozačke dozvole, bez potrebe za odlaskom na šalter. Direktor Kancelarije za IT i eUpravu Mihailo Jovanović rekao je da ovaj elektronska usluga zamene vozačke dozvole omogućava građanima da, kada dođe vreme za zamenu vozačke dozvole, ne moraju da idu ni na jedan šalter.

- Zahtev mogu podneti preko Portala eUprava, obaviti elektronsko plaćanje i dobiti novu vozačku dozvolu na kućnu adresu. Ova unapređena elektronska usluga pruža mogućnost podnošenja zahteva bez odlaska u policijsku stanicu i to u slučaju isteka važenja dozvole, promene imena ili prebivališta, kao i ako je dozvola ukradena, izgubljena ili uništena - rekao je Jovanović.

Dodao je da je od uvođenja elektronske usluge Zamena vozačke dozvole, 2021. godine do avgusta ove godine, podneto preko 30.000 zahteva za zamenu vozačke dozvole. Građani koji žele da koriste ovu uslugu neophodno je da poseduju važeću ličnu kartu Republike Srbije, budu prijavljeni na Portal eUprava mobilnom aplikacijom ConsentID ili kvalifikovanim elektronskim sertifikatom, potvrde da nije došlo do značajne promene i da su saglasni sa preuzimanjem fotografije iz lične karte u svrhu izrade vozačke dozvole (zbog preuzimanja fotografije lična karta ne sme biti starija od 5 godina), kao i da potvrde da stara vozačka dozvola nije izdata sa upisanim zdravstvenim ograničenjima.

Navodi se da ukoliko su građani prijavljeni na Portal kvalifikovanim elektronskim sertifikatom, potrebno je da imaju instaliranu aplikaciju za elektronsko potpisivanje na svom računaru kako bi mogli da potpišu zahtev za zamenu pre slanja, a ukoliko su prijavljeni na Portal mobilnom aplikacijom ConsentID, potrebno je da imaju izdat kvalifikovani elektronski sertifikat u klaudu kako bi mogli da potpišu zahtev za zamenu pre slanja.

(Tanjug)